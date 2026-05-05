Tras ganar su tercer título de Serie A, Lautaro Martínez dijo cuánto tiempo planea quedarse en Inter de Milán

El triunfo 2-0 consumado ante Parma el pasado domingo en San Siro le permitió a Inter de Milán coronarse campeón de la Serie A cuando todavía quedan tres jornadas por disputarse, producto de los 12 puntos de ventaja que lo separan de Napoli, su más inmediato perseguidor. Antes de cerrar una temporada que los vio rápidamente eliminados de la Champions League, los dirigidos por Cristian Chivu podrán aspirar a sumar una estrella más, en la final de Coppa Italia que disputarán ante Lazio el próximo miércoles 13.

La decepción a nivel internacional había llegado a amagar incluso con una profunda reestructuración de la plantilla de cara a la próxima temporada, con un entrenador cuestionado por los hinchas, pero fuertemente respaldado por la dirigencia, y varias de las máximas figuras con pretendientes buscando seducirlos en esos momentos en que las cosas no iban bien para el Neroazzurro.

Con todo un mercado de fichajes por delante, quien desde temprano asumió públicamente el compromiso de respetar el contrato firmado con el club fue Lautaro Martínez, quien el domingo sumó minutos ingresando desde el banco de suplentes tras recuperarse de su más reciente lesión.

“Por supuesto que me quedaré en Inter mucho tiempo. Estoy feliz porque cuando llegué, el Inter venía de un largo periodo sin ganar estos títulos: Coppa Italia, Supercopa. Y hacía mucho que no llegaban a la final de la Champions League. Sin duda estamos haciendo un trabajo muy importante y no podemos parar“, comenzó diciendo el capitán del equipo en diálogo con Fox Sports.

Fue el tercer Scudetto para Lautaro Martínez en Inter.

“Tenemos que seguir por este camino porque cuando ganas, el deseo de volver a ganar es aún mayor. Esta es la mentalidad que debemos tener desde ahora hasta nuestro último día en este club porque lo hemos llevado a la cima y tenemos que asegurarnos de que se mantenga ahí”, agregó el delantero que tiene contrato con el club hasta junio de 2029.

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Respaldo a Chivu

Al igual que sucedió con la dirigencia, Lautaro Martínez respaldó el trabajo de Cristian Chivu, quien asumió al frente de un equipo golpeado por la final perdida en Champions League y la imprevista salida de Simone Inzaghi para dirigir en el fútbol árabe. “El equipo llegó dolido porque el año pasado perdimos todas las competiciones que estuvimos a punto de ganar. Así que fue difícil. La palabra que uso para describirlo es liderazgo, liderazgo, porque lidera al grupo desde el frente, y eso es crucial”, señaló.

Todos los títulos de Lautaro Martínez

Con este flamante Scudetto, el tercero en su carrera, el Toro pudo sumar una nueva copa a su palmarés personal. Ya son 12 los trofeos oficiales que cosechó en su trayectoria, siendo ocho de ellos vistiendo la camiseta del Inter, mientras que los cuatro restantes los alzó con la Selección Argentina.

Igualmente, la sed de gloria de Lautaro no se detiene. En cuestión de días, podría sumar otra estrella, cuando el próximo miércoles 13 de mayo, dispute la final de la Copa Italia frente a la Lazio. Sin embargo, a fin de cuentas, todo esto sirve como combustible anímico pensando en el objetivo mayor: llegar de la mejor forma al Mundial 2026 para buscar el anhelado bicampeonato con la Scaloneta. Por el momento, la vitrina quedó conformada de la siguiente manera:

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