La advertencia de Lionel Scaloni para el choque entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026: “La situación va a cambiar”

El entrenador de Pujato se mostró conforme por el rendimiento de su equipo en fase de grupos y ya palpitó el próximo desafío.

Por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Argentina se impuso por 3-1 ante su par de Jordania en Dallas. Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi fueron los autores de los goles de la Albiceleste, que ya está lista para disputar la etapa de eliminación directa.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a esta jornada con la clasificación y el primer puesto de la zona en el bolsillo. Por eso, el DT optó por rotar el equipo darles minutos a los jugadores que no habían tenido la oportunidad. Ahora, todos, a excepción de Gerónimo Rulli y Juan Musso, ya tuvieron sensaciones sobre el césped.

En conferencia de prensa, Scaloni valoró la actuación de su equipo: “El balance lógicamente es positivo. Hemos hecho participar a todos los jugadores, una meta que siempre nos planteamos. Creo que han cumplido. Los chicos han hecho un buen partido, era de lo que se trataba. Valorar a futuro si se puede contar con ellos, que me han dado muestras de que sí”.

Scaloni le da indicaciones a Messi. (Foto: Getty)

Y luego palpitó el cruce ante Cabo Verde por 16avos de final, advirtiendo sobre la dificultad que tendrá este duelo: “Sabemos que a partir de ahora se van acortando los días. Ahora, a partir de 16avos la situación va a cambiar. Sobre todo porque jugamos en Miami con calor en un horario difícil. Han jugado todos con calor, no nos podemos quejar”.

Scaloni ya no tiene “más palabras” para definir a Messi

“Es una situación un poco incómoda para mi cuando me preguntan, porque ya no sé qué decir. Él pudo haber jugado 90 minutos y, sin desmerecer al rival, agrandar esa leyenda. Prefirió que sus compañeros tuvieran minutos y pensar en lo que viene”, explicó el DT.

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Y continuó: “Eso habla más que bien, porque no piensa en esos números. Cuando hablé con él dijo que lo mejor era eso y yo también estaba de acuerdo. Habla de lo que representa para él la Selección Argentina y el grupo. No digo que me sigue sorprendiendo, pero no hay más palabras”.

Scaloni explicó por qué puso a Exequiel Palacios de lateral derecho

“En principio, estuvo entrenado cuando Gonzalo (Montiel) estuvo afuera unos días antes que Argelia. A Gonzalo no lo quiero arriesgar, creo que puede ser importante en momentos puntuales del Mundial. Siempre ha respondido. Tenemos que pensar y agradecerle al futbolista la predisposición, pero era un partido para no arriesgar jugadores”, compartió Scaloni

Cuándo es Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

Tras superar la fase de grupos con puntaje ideal, la Selección Argentina disputará los 16avos ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. El duelo se disputará el próximo viernes 3 de julio a las 19, hora argentina.

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El camino posible de Argentina hacia la final

16avos de final : Cabo Verde

: Cabo Verde Octavos de final : Australia o Egipto

: Australia o Egipto Cuartos de final : Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

: Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. Semifinales : Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o RD Congo.

: Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o RD Congo. Final: Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Portugal, Croacia, España, Austria, Estados Unidos, Bosnia, Bélgica o Senegal.

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