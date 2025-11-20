La dura revelación del jugador que abandonó a la Selección Argentina en plena competencia por un club que lo relegó: “No es lo que esperaba”

A principios de 2024, la Selección Argentina Sub 23 disputó el Preolímpico en búsqueda de un boleto para los Juegos Olímpicos de París de ese año. Si bien consiguió la clasificación, el equipo de Javier Mascherano tuvo problemas en el transcurso del certamen con distintos futbolistas.

Es que, pocos días antes del inicio de la competencia, el defensor central Julián Malatini decidió abandonar la concentración debido a que fue transferido al Werder Bremen de Alemania, y este equipo no le permitió estar presente para el Preolímpico. Como consecuencia de esto, la Albiceleste tuvo un futbolista menos en la lista definitiva.

En diálogo con Infobae, el futbolista surgido de Talleres de Córdoba, se refirió a su actualidad en Alemania y volvió a tocar la decisión de irse del Preolímpico. “Pasó bastante tiempo. Yo desde el día uno banqué la decisión que había tomado junto con mi familia y mi entorno, así que prefiero sinceramente no hablar más”, comentó.

Por otro lado, habló sobre su mal presente en Werder Bremen: “Mi presente en el club no es lo que esperaba por el hecho de que no estoy jugando tanto, pero por supuesto que en el día a día estoy bien, con ganas, con la cabeza puesta en los entrenamientos y esperando tener otra chance para poder demostrar y mostrarme”.

Desde el inicio de la temporada, el defensor de 24 años tan solo estuvo 91 minutos en cancha, divididos en dos encuentros. Luego de esto, se perdió otros nueve partidos por decisión del entrenador, sumado también a problemas físicos que tuvo a causa de una lesión menor de tobillo.

“Nos tocó cambiar de técnico (Horst Steffen), uno siempre está disponible, entrenando al máximo y después creo que pasa por la decisión de él, por su gusto. Cambiamos la formación: antes jugábamos con línea de cinco atrás y tres centrales. Ahí lo estaba haciendo por derecha y este nuevo técnico, me puso de lateral derecho apenas arrancamos y después también lo hice de central. Con la lesión en el tobillo estuve parado un mes, así que ahora me tengo que ganar los minutos”, contó.

Y agregó, sobre su deseo de volver a la Selección: “Tengo la cabeza puesta en el club, afianzarme como titular y si todo va como queremos, por supuesto, pensar en la Selección también. Siempre está en la cabeza volver y es el sueño más grande que tengo. Desde el día uno que te ponés esa camiseta, lo tomás con la mayor responsabilidad del mundo, pero también uno trata de disfrutarlo. Siempre es bueno aprender”.

Malatini y las ganas de volver a Argentina

Otros de los temas que tocó el futbolista en la entrevista fue su deseo de volver a Talleres, club en el que se formó y del que se marchó rápidamente para jugar en Defensa y Justicia. “Me gustaría volver para dejar otra imagen, porque creo que a lo último no me fui tan bien, pero en sí era bastante chico”, contó.

