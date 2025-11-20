Es tendencia:
Mundial 2026

El deseo de Gianni Infantino con la Selección Argentina y Lionel Messi para el Mundial 2026

El presidente de la FIFA se refirió al momento de la Scaloneta y exteriorizó su deseo respecto a la presencia de Leo en la Copa del Mundo.

Por Germán Carrara

Gianni Infantino deseó ver a Lionel Messi con la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.
La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. En menos de 7 meses, en el Estadio Azteca, la Selección de México -con un rival a definir en el sorteo que se desarrollará este viernes 5 de diciembre en Washington- estará abriendo la puerta del certamen que organizará junto a los Estados Unidos -anfitrión principal- y Canadá.

Para tal certamen, la Selección Argentina confirmó su presencia en el mes de marzo, cuando venció a Uruguay 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo con un tanto de Thiago Almada. Y a pesar de tener el pasaje en el bolsillo, días más tarde pasó por arriba a Brasil propinándole una goleada histórica por 4 a 1 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Pero el que curiosamente todavía no decretó su asistencia es Lionel Messi. La Pulga, en reiteradas ocasiones, remarcó que pretende decidirlo a último momento para ver cómo se encuentra tanto en el aspecto físico como futbolístico. De hecho, en su más reciente intervención pública que fue con el Diario Sport, expresó que no quiere ser ”una carga” para la Albiceleste.

Ante semejante incertidumbre que mantiene en vilo a toda la Argentina, el que opinó fue Gianni Infantino. El presidente de la FIFA, en su breve exposición en el evento Olé Summit 2025, exteriorizó su deseo de verlo a Leo en la Copa de Mundo 2026: “Espero que Leo Messi juegue la sexta Copa del Mundo de su carrera para el deleite de todos”.

Por otro lado, mediante un video que envió a los organizadores de dicho acto, el italiano felicitó a la Selección Argentina por “mantener un nivel tan alto a través del tiempo” haciendo alusión al periodo que comprende desde la obtención de la Copa América de Brasil 2021 hasta el presente en el que clasificó al Mundial como líder absoluto de las Eliminatorias Conmebol.

Los 42 seleccionados que ya confirmaron su participación a la Copa del Mundo 2026

CONCACAF (Anfitriones)

(6 equipos clasificados)

  • Canadá (Anfitrión)
  • Estados Unidos (Anfitrión)
  • México (Anfitrión)
  • Panamá
  • Curazao
  • Haití
CONMEBOL (Sudamérica)

(6 equipos clasificados)

  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay

UEFA (Europa)

(12 equipos clasificados)

  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Croacia
  • Escocia
  • España
  • Francia
  • Inglaterra
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Portugal
  • Suiza

AFC (Asia)

(8 equipos clasificados)

  • Arabia Saudita
  • Australia
  • Catar
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania
  • Uzbekistán
CAF (África)

(9 equipos clasificados)

  • Argelia
  • Cabo Verde
  • Costa de Marfil
  • Egipto
  • Ghana
  • Marruecos
  • Senegal
  • Sudáfrica
  • Túnez

OFC (Oceanía)

(1 equipo clasificado)

  • Nueva Zelanda

