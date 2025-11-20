La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. En menos de 7 meses, en el Estadio Azteca, la Selección de México -con un rival a definir en el sorteo que se desarrollará este viernes 5 de diciembre en Washington- estará abriendo la puerta del certamen que organizará junto a los Estados Unidos -anfitrión principal- y Canadá.

Para tal certamen, la Selección Argentina confirmó su presencia en el mes de marzo, cuando venció a Uruguay 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo con un tanto de Thiago Almada. Y a pesar de tener el pasaje en el bolsillo, días más tarde pasó por arriba a Brasil propinándole una goleada histórica por 4 a 1 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Pero el que curiosamente todavía no decretó su asistencia es Lionel Messi. La Pulga, en reiteradas ocasiones, remarcó que pretende decidirlo a último momento para ver cómo se encuentra tanto en el aspecto físico como futbolístico. De hecho, en su más reciente intervención pública que fue con el Diario Sport, expresó que no quiere ser ”una carga” para la Albiceleste.

Ante semejante incertidumbre que mantiene en vilo a toda la Argentina, el que opinó fue Gianni Infantino. El presidente de la FIFA, en su breve exposición en el evento Olé Summit 2025, exteriorizó su deseo de verlo a Leo en la Copa de Mundo 2026: “Espero que Leo Messi juegue la sexta Copa del Mundo de su carrera para el deleite de todos”.

Por otro lado, mediante un video que envió a los organizadores de dicho acto, el italiano felicitó a la Selección Argentina por “mantener un nivel tan alto a través del tiempo” haciendo alusión al periodo que comprende desde la obtención de la Copa América de Brasil 2021 hasta el presente en el que clasificó al Mundial como líder absoluto de las Eliminatorias Conmebol.

Los 42 seleccionados que ya confirmaron su participación a la Copa del Mundo 2026

CONCACAF (Anfitriones)

ver también Marc Cucurella, de la Selección de España, ya imagina el duelo con Argentina por la Finalissima

ver también La Inteligencia Artificial predijo cómo serán los grupos del Mundial 2026: los rivales que tendría Argentina

(6 equipos clasificados)

Canadá (Anfitrión)

(Anfitrión) Estados Unidos (Anfitrión)

(Anfitrión) México (Anfitrión)

(Anfitrión) Panamá

Curazao

Haití

Publicidad

Publicidad

CONMEBOL (Sudamérica)

(6 equipos clasificados)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

UEFA (Europa)

(12 equipos clasificados)

Alemania

Austria

Bélgica

Croacia

Escocia

España

Francia

Inglaterra

Noruega

Países Bajos

Portugal

Suiza

AFC (Asia)

(8 equipos clasificados)

Arabia Saudita

Australia

Catar

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania

Uzbekistán

Publicidad

Publicidad

CAF (África)

(9 equipos clasificados)

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

OFC (Oceanía)

(1 equipo clasificado)

Nueva Zelanda

En síntesis

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , desea que Lionel Messi juegue su sexta Copa del Mundo .

, , desea que juegue su . El Mundial 2026 será organizado por México , Estados Unidos y Canadá , abriendo en el Estadio Azteca .

será organizado por , y , abriendo en el . La Selección Argentina confirmó su presencia al vencer a Uruguay 1 a 0 en el mes de marzo.

Publicidad