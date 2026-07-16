Alexis Mac Allister sobre el momento de los himnos en el Argentina vs. Inglaterra: ”Fue diferente”

El mediocampista de la Selección Argentina se refirió al tenso momento que se vivió en el Estadio de Atlanta durante la entonación de los himnos.

El encuentro que disputaron Argentina e Inglaterra por la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tuvo un momento particular que detonó la rivalidad, incluso antes de que la pelota empezara a rodar por el césped del estadio de Atlanta.

Puntualmente fue en los himnos. Cuando sonó el del país británico los hinchas argentinos empezaron a cantar ”el que no salta es un inglés”. Y como era de esperarse, la respuesta llegó con un abucheo generalizado desde el sector donde se localizaban los ingleses cuando se escuchó en los altosparlantes el himno argentino.

Eso, a su vez, provocó que los hinchas y todo aquel argentino presente en el estadio, incluidos, por supuesto, los futbolistas, gritaran más de lo habitual las estrofas para tapar los silbidos del rival, llegando a su pico más alto en el emotivo ”o juremos con gloria morir”.

Al respecto, el que comentó este tenso cruce con Telefé fue Alexis Mac Allister, una vez concretada la victoria de la Scaloneta y, por consiguiente, la clasificación a la Final de la Copa Mundial 2026, que será este domingo 19 de julio desde las 16 horas (ARG) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

TELEFE

McAlister –

“Fue diferente. Te lo digo yo, que estuve ahí. Nada, ya cuando arrancó, obviamente, el himno de ellos, que la gente argentina se levantó, no dejó que se escuche mucho, y a partir de ahí se creó todo un ambiente de de intensidad. Y, bueno, nosotros cuando cuando… pic.twitter.com/jLKLavy3Vo — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) July 16, 2026

“Fue diferente. Te lo digo yo que estuve ahí. Nada, ya cuando arrancó, obviamente, el himno de ellos, que la gente argentina se levantó, no dejó que se escuche mucho y a partir de ahí se creó todo un ambiente de de intensidad”, relató el mediocampista del Liverpool, que además agregó: ”Nosotros cuando arrancó nuestro himno, sabíamos que iba a ser exactamente lo mismo, y dijimos entre nosotros, vamos a cantar bien fuerte“.

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¿Cuándo juegan Argentina y España la Final de la Copa del Mundo 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a España en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este domingo 19 de julio desde las 15 horas local (16 de Argentina) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Será la séptima en la historia de la Albiceleste y la segunda de la Roja.

En síntesis