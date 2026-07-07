La reacción de Lionel Scaloni al gol agónico de Enzo Fernández en Argentina vs. Egipto

El entrenador y una particular reacción en el 3-2 sobre la hora de la Albiceleste.

La Selección Argentina sacó adelante un partido que parecía perdido. La Albiceleste remontó un 0-2 contra Egipto luego de 80 minutos muy complicados, con un sprint final que los deposita en cuartos de final. La reacción de Lionel Scaloni al gol de Enzo Fernández explica todo.

El director técnico, que habitualmente se contiene en cada anotación de sus dirigidos, reaccionó de manera muy particular luego del cabezazo agónico del mediocampista.

Apenas ingresó la pelota en el arco, el estratega se llevó las manos a la boca, al borde de las lágrimas. Rápidamente, fue a hablar con el cuarto árbitro para preguntarle por el supuesto penal que reclamó todo el banco de suplentes de Egipto.