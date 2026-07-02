La respuesta de Lionel Scaloni sobre si la Selección Argentina es la favorita de la FIFA en el Mundial 2026

Al entrenador le preguntaron cómo convive con las versiones del afuera que indican que hay ayudas arbitrales para los campeones del mundo.

En la conferencia de prensa previa al partido que la Selección Argentina jugará ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni tocó varios temas y uno de ellos fue vinculado al afuera. Un periodista preguntó por quienes opinan que la Albiceleste es la favorita de la FIFA y el DT fue contundente en su respuesta.

Consultado sobre cómo el plantel convive con esas acusaciones de las redes sociales, fue contundente: “No leyéndolas. No mires las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, ya no te enterás. El tema es que hoy cualquiera pone una cosa y a lo mejor no es fundamentada, no sé si me explico. Y de una cosa así chiquita, se hace algo demasiado grande”.

“Yo creo que no hay que darle importancia. Las redes tienen estas cosas. Tienen cosas buenas, pero tienen estas cosas que hoy lamentablemente cualquiera pone algo, enseguida se viraliza y en un segundo está en todos lados”, expresó el director técnico campeón del mundo y concluyó: “Nosotros no nos hacemos eco de eso y ya está“.

Argentina busca un lugar en los 8vos de final del Mundial 2026

Si la Selección Argentina vence a Cabo Verde este viernes 3 de julio en Miami, avanzará a los 8vos de Final de la Copa del Mundo 2026, instancia en la que enfrentaría al ganador del duelo que protagonizarán Australia y Egipto, también el viernes, en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

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