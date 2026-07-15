Dibu Martínez, hasta las lágrimas tras la victoria de Argentina ante Inglaterra: “Cuchillo entre los dientes”

El arquero de la Albiceleste se mostró emocionado luego del pitazo final y, en zona mixta, compartió sus sensaciones por el épico triunfo en Atlanta.

La Selección Argentina escribió otra página dorada en los Mundiales este miércoles en Atlanta. Los liderados por Lionel Messi triunfaron por 2-1 ante Inglaterra y se clasificaron a la gran final de la cita, donde enfrentarán a España para intentar retener la corona.

En otro partido épico, repleto de emoción, Emiliano Martínez estalló en llanto con el pitazo final. El arquero de Aston Villa se mostró feliz en zona mixta por haber alcanzado otra final mundialista y expresó sus sensaciones al respecto.

“Ahora quiero disfrutar. Es muy difícil ser campeón del mundo, casi imposible. Volver a estar en una final del mundo es meritorio para todo el país, para toda mi familia, para todos mis compañeros. Queda disfrutar estos días y después prepararnos. No nos vamos a caer ahora. Un pasito más”, adelantó Dibu.

Y puso los pies sobre la tierra: “No nos damos cuenta lo que estamos logrando. Nos sentimos identificados con la gente, con el país. Sé cómo se vivía este partido para ellos. Nosotros lo jugamos como una semifinal, con el cuchillo entre los dientes. Yo creo que ellos no lo sentían igual que lo sentíamos nosotros”.

Dibu Martínez ante Inglaterra. (Foto: Getty)

“Sabíamos lo que representaba este partido para la gente. Nosotros siempre tenemos un cambio más. Se ha hablado mucho y nosotros tratamos de demostrar siempre en la cancha”, cerró el arquero en diálogo con TyC Sports y DSports.

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