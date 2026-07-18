Cómo vive Deportivo Español la final del Mundial 2026: “Somos un escudo que une ambas naciones”

María Sol Méndez, presidenta del Gallego, habló en exclusiva con BOLAVIP sobre la final entre Argentina y España que se jugará en Nueva York.

Hoy lucha por el ascenso desde la Primera C, pero en su momento supo ser de los equipos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires en Primera División, manteniéndose allí durante 15 años en dos etapas diferentes. Incluso, llegó a participar de la ya extinta Copa Conmebol en los ’90.

Deportivo Español es un emblema de la hispanidad en la Capital Federal hasta el día de la fecha, por eso es que, en el día de la final del Mundial 2026, en la que se enfrentan Argentina y España para definir al nuevo campeón del mundo, desde BOLAVIP fuimos a dialogar con María Sol Méndez, actual presidenta del Gallego.

El club no tiene solo el nombre y la representación con España, sino que fue íntegramente creado por una comunidad española en 1956 en la zona del barrio porteño de Parque Avellaneda. Allí, a metros de las intersecciones de las Autopistas Dellepiane, 25 de Mayo y Perito Moreno, Deportivo Español palpita el duelo entre Argentina y España de manera particular.

Maria Sol Méndez junto a Chiqui Tapia (@tapiachiqui en X)

Entre sus primeras declaraciones, la mandamás del club -elegida por los socios en marzo de este año-, expresó: “El club lo vive de manera especial. Nosotros somos un escudo que une a ambas naciones. El escudo tiene la forma de España, pero los colores de Argentina y de España”.

En adición a la forma en la que el Gallego vive las horas previas a esta final, Sol Méndez sentenció: “Es un club fundado por migrantes españoles que encontraron en el terreno y en el club un pedazo de su país. Es una final especial para todos“.

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Por último, también se animó a hablar desde un lado más personal que de parte del club, para dar a entender cómo la institución sigue ligada al pueblo ibérico hasta el día de hoy: “Mi papá es español y yo soy argentina, para que te des una idea. Hay un lazo muy fuerte en la hispanidad y el Deportivo Español es un escudo que une ambas naciones“. La final que se jugará este domingo en Estados Unidos no es una más para los hinchas del Gallego.

Hoy recibimos una visita muy especial en @CDEspanol ⚽️

El Ministro de Política Territorial y Memoria de España, @avtorresp y su comitiva junto al Embajador de España en Argentina @JAL_1966 pic.twitter.com/93oU77uEkZ — Sol Mendez (@msolmendez) May 25, 2026

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Además, el encargado de impartir justicia en el compromiso será el esloveno Slatko Vincic.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.