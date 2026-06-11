Damián Emiliano Martínez es una de las principales figuras que tiene la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El campeón del mundo en Qatar 2022 es conocido por todos los fanáticos por su apodo, el cual posee hace muchísimos años.

Cuando empezó a desempeñarse en las inferiores de Independiente, debido a su gran parecido físico con el protagonista de la serie animada argentina que se emitió de 1996 a 1998 “Mi familia es un dibujo”, comenzaron a llamarlo Dibu.

A los 12 años, al llegar desde su Mar del Plata natal al club de Avellaneda, el arquero tenía el cabello rojizo y mucho más largo que en la actualidad y bastantes pecas en el rostro, lo que hizo que sus compañeros y entrenadores de la pensión notaran una similitud inmediata con el personaje animado. Así surgió el apodo.

Dibu, el personaje principal de la serie argentina “Mi familia es un dibujo” (1996-1998).

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Dibu Martínez?

Fecha de nacimiento : 2 de septiembre de 1992.

: 2 de septiembre de 1992. Lugar de nacimiento: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Edad actual: 33 años.

33 años. Nombre de la madre : Susana Romero.

: Susana Romero. Nombre del padre : Alberto Martínez.

: Alberto Martínez. Hermanos: Alejandro Martínez.

El camino de Dibu Martínez en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 3 de junio de 2021 – Chile 1-1 Argentina (Eliminatorias Sudamericanas).

3 de junio de 2021 – Chile 1-1 Argentina (Eliminatorias Sudamericanas). Títulos ganados con la Mayor : Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados : 59 (sin contabilizar el Mundial 2026).

: 59 (sin contabilizar el Mundial 2026). Goles recibidos : 25 (sin contabilizar el Mundial 2026).

: 25 (sin contabilizar el Mundial 2026). Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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Dibu Martínez en la Selección Argentina.

Cotización, contrato y valor de mercado de Dibu Martínez