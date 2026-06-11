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Por qué a Emiliano Martínez le dicen Dibu

El arquero marplatense de 33 años disputa su segunda cita mundialista con la Selección Argentina.

Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina.
© Getty ImagesDibu Martínez, arquero de la Selección Argentina.

Damián Emiliano Martínez es una de las principales figuras que tiene la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El campeón del mundo en Qatar 2022 es conocido por todos los fanáticos por su apodo, el cual posee hace muchísimos años.

Cuando empezó a desempeñarse en las inferiores de Independiente, debido a su gran parecido físico con el protagonista de la serie animada argentina que se emitió de 1996 a 1998 “Mi familia es un dibujo”, comenzaron a llamarlo Dibu.

A los 12 años, al llegar desde su Mar del Plata natal al club de Avellaneda, el arquero tenía el cabello rojizo y mucho más largo que en la actualidad y bastantes pecas en el rostro, lo que hizo que sus compañeros y entrenadores de la pensión notaran una similitud inmediata con el personaje animado. Así surgió el apodo.

Dibu, el personaje principal de la serie argentina “Mi familia es un dibujo” (1996-1998).

Dibu, el personaje principal de la serie argentina “Mi familia es un dibujo” (1996-1998).

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Dibu Martínez?

  • Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 1992.
  • Lugar de nacimiento: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
  • Edad actual: 33 años.
  • Nombre de la madre: Susana Romero.
  • Nombre del padre: Alberto Martínez.
  • Hermanos: Alejandro Martínez.
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El camino de Dibu Martínez en la Selección Argentina

  • Fecha de debut absoluto: 3 de junio de 2021 – Chile 1-1 Argentina (Eliminatorias Sudamericanas).
  • Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.
  • Partidos jugados: 59 (sin contabilizar el Mundial 2026).
  • Goles recibidos: 25 (sin contabilizar el Mundial 2026).
  • Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).
Dibu Martínez en la Selección Argentina.

Dibu Martínez en la Selección Argentina.

Cotización, contrato y valor de mercado de Dibu Martínez

  • Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el arquero de 33 años de Aston Villa tiene un valor de 12 millones de dólares.
  • Salario: Según Capology, sitio especializado, el arquero de los Villanos percibe un sueldo de 9.750.000 de euros por temporada.
  • Cláusula de rescisión: el marplatense posee una cláusula de rescisión fijada en 40 millones de euros.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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