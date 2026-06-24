Las combinaciones de resultados en el Grupo H que determinarán al rival de Argentina en 16vos del Mundial 2026

La Selección Argentina ya confirmó que participará de los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Al vencer por 2 a 0 (con dos tantos de Lionel Messi) a Austria el pasado lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas, alcanzó las 6 unidades y aseguró su pasaje a la siguiente fase.

Pero además, como Argelia venció 2 a 1 a Jordania, la Scaloneta también aseguró el primer puesto del Grupo J, independientemente de lo que vaya a suceder este sábado 27 en el cierre de la primera instancia de la competencia, justamente contra Jordania, en el mismo recinto en el que se midió a los austríacos. Por lo tanto, el entrenador tendrá una chance inmejorable para rotar futbolistas y de esa manera dosificar las cargas.

Es decir, el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya puede ir preparando el cruce de los 16vos de final, aunque todavía no tenga precisiones de quién será su rival. Lo único que sabe hasta entonces es que será contra el segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

¿Quién será el rival de Argentina en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026?

Los cuatro seleccionados que componen el Grupo H de la Copa del Mundo 2026 llegan con chances a la última fecha de quedar como escoltas y, por consiguiente, de medirse a la vigente campeona del mundo en los 16vos de final que se llevarán a cabo el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

Argentina se enfrentará a España si el elenco europeo cae con Uruguay y si Arabia Saudita empata o le gana a Cabo Verde.

Argentina se enfrentará a Uruguay o Cabo Verde si los charrúas ganan o empatan con España y si los africanos igualan el resultado que se dé en ese partido en su encuentro con Arabia Saudita. De esta manera, lo que definirá es la diferencia de gol (el que menos diferencia de gol tenga quedará segundo y jugará frente a los dirigidos por Lionel Scaloni).

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Argentina chocará con Arabia Saudita si le gana a Cabo Verde y si España gana o empata con Uruguay.

En síntesis