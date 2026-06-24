El futbolista de la Selección de Inglaterra sorprendió al considerar que no mereció llevarse el premio al mejor jugador del partido.

La Selección de Inglaterra se enfrentó a Ghana en el Foxborough de la ciudad de Boston, en uno de los partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue un encuentro que terminó 0 a 0 y que estuvo cargado de polémicas.

Y como si fuera poco, Jude Bellingham añadió una más tras el partido, cuando en las inmediaciones del estadio recibió el trofeo al mejor jugador del partido. “No merecía el premio. En mi opinión, debería haber sido para un jugador de Ghana por como defendieron durante todo el partido”, comentó con absoluta sinceridad el futbolista del Real Madrid.

Es que el conjunto africano logró cerrarse, evitando así que los dirigidos por Thomas Tuchel (que venían de hacerle cuatro goles a Croacia en Dallas por la primera fecha) marcaran y, por consiguiente, se llevaran el triunfo que los hubiese depositado automáticamente en los 16vos de final del certamen a falta de una fecha para el cierre de la primera instancia.

Sin embargo, el principal foco de la controversia estuvo en la secuencia que tuvo lugar a los 78 minutos con una contra de Ghana. El delantero Prince Kwabena Adu entró al área defendida por el combinado británico cuando fue derribado por Ezri Konsa, que en velocidad le cometió infracción a su oponente. No obstante, el árbitro Said Martínez, ni sus colaboradores del VAR, consideraron la acción como motivo suficiente para sancionar tiro libre penal.

Jude Bellingham en el partido frente a Ghana. Getty Images.

Jude Bellingham bajo la lupa por taparse la boca para hablar con un rival

La ‘Ley Prestianni’, la cual se puso en vigencia en esta Copa del Mundo después de lo que fue aquel episodio que protagonizaron el exjugador de Vélez Sarsfield y Vinícius Junior en el partido por los Playoffs de la UEFA Champions League entre Benfica y el Real Madrid, ya tuvo a su primera víctima: Miguel Almirón de la Selección de Paraguay.

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Y este martes 23 de junio pudo haber tenido a la segunda con Jude Bellingham. Es que el 10 de Inglaterra se tapó la boca al momento de dirigirse al 9 de Ghana, Jordan Ayew. Si bien el reglamento aclara que se hará efectiva la sanción cuando se denote un comentario ofensivo para el rival, la secuencia fue muy similar a la del futbolista paraguayo frente a Turquía. Sin embargo, para uno hubo roja y para el otro no.

En síntesis