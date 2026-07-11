Letra de “Quiero volver a robarle un gol al ladrón”, el nuevo tema viral de la Selección Argentina

Así como sucedió con "Muchachos" en 2022, la Selección Argentina encontró en las redes el mejor tema para acompañar su andar en el Mundial 2026. Qué dice la letra.

Desde el inconmensurable éxito de “Muchachos”, la canción por excelencia que acompañó a la Selección Argentina en su título en Qatar 2022, varios fueron los intentos de hinchas y fanáticos albicelestes de encontrar un nuevo hit para este Mundial 2026.

Varios de los miles de argentinos que viajaron a Norteamérica propusieron algunas canciones e incluso en el vestuario de la Selección, post agónica clasificación a cuartos de final ante Egipto, sonó la nueva canción que habla de ganar la cuarta estrella con la melodía de “No me arrepiento de este amor” de Gilda.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video en las redes sociales que rápidamente enamoró a todos. “Quiero volver a robarle un gol al ladrón”, reza el canto que protagoniza una pequeña junto a su padre, que la acompaña con la guitarra y la melodía de “Astros”, el famoso tema de Ciro y Los Persas.

Dueña de una originalidad innegable, haciendo alusión a las Malvinas, a los goles de Diego Maradona ante Inglaterra en 1986 y a casi todos los rivales históricos de la Selección Argentina, la canción rápidamente tuvo una unánime aceptación y se viralizó por todos lados.

Una nena hizo una cancion mejor que los pesados que estan hace 6 meses tratando de hacerse famosos pic.twitter.com/aikvJJGIp8 — Ramiro (@casla_rami) July 9, 2026

Letra completa de “Quiero volver a robarle un gol al ladrón”



Los pobres gringos no entienden nada, al ver la barra descontrolada.

Y si precisan que alguien les cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente.



Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón.

Y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación.

Quiero ganarme 100 años de perdón y con Leo salir campeón.

Y que baile el país entero borracho al compás de la Selección.



Ni los vikingos, ni los piratas, ni los franchutes, ni los de España.

Porque este sueño no se termina, ésta es la fiesta de la Argentina.



Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón.

Y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación.

Quiero ganarme 100 años de perdón y con Leo salir campeón.

Y que baile el país entero borracho al compás de la Selección.

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“Astros”, la canción de Ciro y Los Persas

En principio parece difícil que este tema se traslade a las canchas de Estados Unidos para las rondas finales del Mundial, pero al menos en las redes, la aceptación fue tal que todas las otras canciones dedicadas a la Selección apenas quedaron en vanos intentos.