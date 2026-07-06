Pese a estar clasificado al Mundial 2030 por ser anfitrión, la Selección Argentina igualmente jugará las Eliminatorias

A pesar de que tiene el boleto asegurado a la próxima Copa del Mundo, tanto la Albiceleste como Uruguay y Paraguay disputarán las Eliminatorias, que tendrán menos cupos.

Mientras se encuentra disputando el Mundial 2026, en el que se enfrentará a la Selección de Egipto en los octavos de final, la Selección Argentina ya tiene definido el futuro en las próximas eliminatorias, que serán rumbo a la Copa del Mundo 2030, en la que será uno de los anfitriones.

En homenaje a los 100 años de la primera edición de este certamen, FIFA determinó que el Mundial 2030 tendrá 6 sedes: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, por lo que por primera vez en la historia se disputará en tres continentes distintos.

Teniendo en cuenta que será anfitriona, la Albiceleste ya tiene asegurado su boleto al torneo. A pesar de esto, tanto Argentina como Uruguay y Paraguay también formarán parte de las Eliminatorias Conmebol, que esta vez tendrá tres cupos y medio para clasificar en vez de seis y medio.

El encargado de revelar esta información fue Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien en diálogo con la Rock&Pop de Paraguay dio detalles sobre cómo serán las próximas Eliminatorias Conmebol, que tendrá menos cupos respecto al último Mundial.

“Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados”, inició Harrison en referencia a cómo será este certamen organizado por Conmebol, que nuevamente tendrá a 10 países participantes, con la particularidad de que siete lucharán por esos tres cupos y medio.

Siguiendo por la misma línea, confirmó: “Estas clasificatorias tendrán 3 cupos y medio. Nosotros ya estamos”. De esta manera, tanto Argentina como Paraguay y Uruguay llegarán a la próxima Copa del Mundo con ritmo de competición al tener que jugar partidos por los puntos.

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Y cerró sobre el rol que tendrá Paraguay en este Mundial: “Vamos a llegar de sobra con los tiempos. El estadio de Olimpia estará listo para el Mundial 2030. Si se amplía a 64 selecciones participantes podríamos albergar una zona de grupos y sino, será un partido”.

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