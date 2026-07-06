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Pese a estar clasificado al Mundial 2030 por ser anfitrión, la Selección Argentina igualmente jugará las Eliminatorias

A pesar de que tiene el boleto asegurado a la próxima Copa del Mundo, tanto la Albiceleste como Uruguay y Paraguay disputarán las Eliminatorias, que tendrán menos cupos.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Mientras se encuentra disputando el Mundial 2026, en el que se enfrentará a la Selección de Egipto en los octavos de final, la Selección Argentina ya tiene definido el futuro en las próximas eliminatorias, que serán rumbo a la Copa del Mundo 2030, en la que será uno de los anfitriones.

En homenaje a los 100 años de la primera edición de este certamen, FIFA determinó que el Mundial 2030 tendrá 6 sedes: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, por lo que por primera vez en la historia se disputará en tres continentes distintos.

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Teniendo en cuenta que será anfitriona, la Albiceleste ya tiene asegurado su boleto al torneo. A pesar de esto, tanto Argentina como Uruguay y Paraguay también formarán parte de las Eliminatorias Conmebol, que esta vez tendrá tres cupos y medio para clasificar en vez de seis y medio.

El encargado de revelar esta información fue Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien en diálogo con la Rock&Pop de Paraguay dio detalles sobre cómo serán las próximas Eliminatorias Conmebol, que tendrá menos cupos respecto al último Mundial.

“Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados”, inició Harrison en referencia a cómo será este certamen organizado por Conmebol, que nuevamente tendrá a 10 países participantes, con la particularidad de que siete lucharán por esos tres cupos y medio.

Siguiendo por la misma línea, confirmó: “Estas clasificatorias tendrán 3 cupos y medio. Nosotros ya estamos”. De esta manera, tanto Argentina como Paraguay y Uruguay llegarán a la próxima Copa del Mundo con ritmo de competición al tener que jugar partidos por los puntos.

Y cerró sobre el rol que tendrá Paraguay en este Mundial: “Vamos a llegar de sobra con los tiempos. El estadio de Olimpia estará listo para el Mundial 2030. Si se amplía a 64 selecciones participantes podríamos albergar una zona de grupos y sino, será un partido”.

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Datos claves

  • Argentina enfrentará a Egipto en los octavos de final del actual Mundial 2026.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias Conmebol a pesar de estar clasificados.
  • Robert Harrison confirmó que las próximas Eliminatorias Conmebol tendrán tres cupos y medio.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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