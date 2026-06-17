Lionel Scaloni: ”La verdad es que cuando no gana Argentina hincho para Brasil”

El entrenador de la Selección Argentina volvió a hablar de su postura frente a la Verdeamarela en una charla con Djalminha.

Lionel Scaloni sorprendió en la conferencia de prensa previa al debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al comentar, tras una pregunta que le hizo Djalminha, que siente simpatía hacia Brasil, a pesar de la rivalidad que existe con la Albiceleste.

Pero este comentario, evidentemente, no fue al pasar, porque el estratega del combinado campeón del mundo suscribió lo dicho en conferencia de prensa en un nuevo encuentro que tuvo con su excompañero en el Deportivo La Coruña, en este caso, post victoria sobre el combinado africano (3 a 0 con un hattrick de Lionel Messi).

“Yo aprecio mucho a Brasil, Djalminha lo sabe. Siempre nos llevamos muy bien, cuando estábamos en La Coruña era una gran amistad. Soy fan de Brasil. Del juego de Brasil, de la alegría…”, declaró en primera instancia Lionel Scaloni en la conversación que mantuvo con el canal de streaming brasilero.

Y en ese mismo sentido, el oriundo de Pujato añadió: ”La verdad es que cuando Argentina no gana, yo también me pongo a hinchar por Brasil, a pesar de toda la rivalidad. Creo que somos muy parecidos y amamos este deporte maravilloso”.

Segue a entrevista do Scaloni para o Djalminha.



MUITO FODA! https://t.co/ej0cI0yUiU pic.twitter.com/wGKgu5fO1p — Ribeiro SRN (@ribeirofutt) June 17, 2026

El alto promedio de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina

Lionel Scaloni llegó a los 95 partidos como entrenador de la Selección Argentina, este martes 16 de junio con el encuentro ante Argelia por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con el 3 a 0, el estratega registró su victoria número 72, 14 empates y solo 9 derrotas.

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Por otro lado, vale mencionar que Lionel Messi llegó a los 200 partidos en la Albiceleste, con los que recolectó 120 anotaciones y 64 asistencias. Además, cosechó 4 títulos: Copa América 2021, Copa América 2024, Finalissima 2022 y Copa del Mundo de Qatar.

En síntesis