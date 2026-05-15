Mientras espera el llamado de Scaloni para el Mundial, Marcos Senesi confirmó su salida de Bournemouth

El defensor argentino cambiará de aires luego de la Copa del Mundo, con varios equipos de la Premier League interesados en su fichaje.

Lionel Scaloni aún no confirma los 26 jugadores que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026, aunque varios de los cupos disponibles ya están prácticamente ocupados. De hecho, según pudo saber BOLAVIP, sólo restan dos y hay cinco jugadores en carrera. Marcos Senesi es uno de ellos, y en medio de todo eso, acaba de anunciar su salida de Bournemouth.

Tras cuatro temporadas en la Premier League con los Cherries, el defensor argentino cambiará de aires luego de la Copa del Mundo, participe o no de ella. Y si bien todavía restan dos partidos en la campaña actual (vs. Manchester City y Nottingham Forest), Senesi ya confirmó que continuará su carrera en otro club.

Senesi (centro) intentará ganarse un lugar entre los 26 de Argentina para el Mundial. (Getty)

“Me sentí como en casa desde el primer día que llegué a este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en estos cuatro años y agradecido por el apoyo que los fanáticos siempre me han mostrado. Bournemouth siempre tendrá un lugar especial para mí y lo recordaré con gran cariño”, expresó Senesi en diálogo con la web oficial del club.

Por su parte, el propio Nottingham Forest confirmó que le rendirán homenaje a Senesi luego del partido del fin de semana contra Manchester United, que será el último partido como locales esta temporada en el Vitality Stadium.

Marcos Senesi será homenajeado luego del partido de Bournemouth del fin de semana. (Getty)

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Desde su llegada desde Feyenoord en 2022, Marcos Senesi disputó 126 partidos con la camiseta de Bournemouth y se consolidó como titular indiscutido en la zaga central del club.

Su futuro seguirá estando en la Premier League

Y si bien todavía no está confirmado su destino, Marcos Senesi lleva bastante tiempo en la órbita de clubes de un calibre superior en la Premier League. Tottenham es el que pica en punta, aunque depende de mantener la categoría para fichar al ex hombre de San Lorenzo.

En ese contexto, clubes como Manchester United, Liverpool y Chelsea, que también tienen a Senesi en carpeta, podrían aprovechar un eventual descenso de los Spurs para posicionarse como opciones más atractivas para el defensor argentino.

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