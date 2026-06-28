La Selección Argentina podría haber tenido un camino que, en los papeles, hubiese sido más complicado.

La Selección Argentina dio vuelta la página de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras vencer 3 a 1 a Jordania en el AT&T de Dallas (goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi), los futbolistas comandados por Lionel Scaloni ya se enfocan en lo que será su presentación por los 16vos de final.

El contrincante será Cabo Verde, el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Y el que gane de este choque se medirá al vencedor de Australia frente a Egipto (mismo día en Dallas) por los Octavos de Final. Y ya después vendría en Cuartos Colombia, Ghana, Suiza o Argelia.

Por lo tanto, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, si bien los partidos hay que jugarlos, finalmente tendrá una primera parte de la instancia a eliminación directa del Mundial ante rivales que a priori son menores. Por lo menos hasta Semifinales en las que se toparía con Brasil o Inglaterra.

En ese sentido, vale mencionar que si se hubieran dado los resultados lógicos en cada una de las zonas, la Albiceleste podría haberse medido a Uruguay o España en los 16vos de final. Luego, siguiendo esa línea de las especulaciones, el que asomaba como una chance en Octavos era Paraguay y ya en Cuartos Portugal.

No obstante, Uruguay quedó directamente eliminado, España quedó primero de su zona, Paraguay finalmente se colocó tercero (clasificó con esta posición), en tanto que el combinado luso quedó como escolta de Colombia, por eso también cayó en la otra llave.

Los cruces confirmados de los 16vos de Final del Mundial 2026

28 de junio: Sudáfrica vs. Canadá (Sede: Los Ángeles)

29 de junio: Alemania vs. Paraguay (Sede: Boston)

29 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (Sede: Monterrey)

29 de junio: Brasil vs. Japón (Sede: Houston)

30 de junio: Francia vs. Suecia (Sede: Nueva York / Nueva Jersey)

30 de junio: Costa de Marfil vs. Noruega (Sede: Dallas)

30 de junio: México vs. Ecuador (Sede: Ciudad de México)

1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (Sede: Atlanta)

1 de julio: Bélgica vs. Senegal (Sede: Seattle)

1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Sede: Bahía de San Francisco)

2 de julio: España vs. Austria (Sede: Los Ángeles)

2 de julio: Portugal vs. Croacia (Sede: Toronto)

2 de julio: Suiza vs. Argelia (Sede: Vancouver)

3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde (Sede: Miami)

3 de julio: Colombia vs. Ghana (Sede: Kansas City)

3 de julio: Australia vs. Egipto (Sede: Dallas)

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En síntesis