El volante de la Albiceleste quedó satisfecho con lo que fue la producción en la primera parte del Mundial 2026.

La Selección Argentina fue uno de los tres participantes de la fase de grupos del Mundial 2026 que obtuvo puntaje perfecto. Venció a Argelia 3 a 0, a Austria 2 a 0 y a Jordania 3 a 1 y de esa manera cerró la primera ronda con 9 puntos y una diferencia de goles de +7 (los otros que registraron idéntica cantidad de unidades fueron México y Francia).

Por lo tanto, el saldo le da a favor al elenco encabezado por Lionel Scaloni, que tras el compromiso de este sábado 27 de junio en el AT&T de Dallas, ya está enfocado en su rival por los 16vos de final. Se trata de Cabo Verde, que quedó escolta de España en el Grupo H (Uruguay y Arabia Saudita quedaron afuera).

A propósito, el que se refirió al andar contundente de la Selección Argentina fue Leandro Paredes, que frente a Jordania fue titular, sumando de esa manera los minutos que no había podido frente a Argelia a causa de una molestia muscular: “El balance es más que positivo. Logramos el primer objetivo que es pasar de ronda y ahora vamos por más”.

Asimismo, el mediocampista de Boca dejó bien claro que desde mañana darán vuelta la página a la alegría por lo que se obtuvo en estos primeros días en la Copa del Mundo 2026: “A partir de mañana prepararemos el partido con Cabo Verde en Miami”.

🏆 #FIFAWorldCup Leandro Paredes: "El balance es más que positivo".



"Logramos el primer objetivo que es pasar de ronda y ahora vamos por más".



"A partir de mañana prepararemos el partido con Cabo Verde". pic.twitter.com/A17huswDYY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 28, 2026

Argentina volverá al once tradicional frente Cabo Verde

Lionel Scaloni aprovechó que frente a Jordania no importaba demasiado el resultado (ya se había asegurado el primer puesto del Grupo J tras vencer a Austria 2 a 0) para realizar modificaciones y de esa manera dosificar las cargas de los futbolistas de la Selección Argentina.

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No obstante, ya para este miércoles 3 de julio el cuerpo técnico evalúa volver a la formación principal. Es decir, mantendrá a Dibu Martínez en el arco, pero en la defensa asomarían Nahuel Molina, Cristian Romero (si llega a estar recuperado de la dolencia que sufrió ante Austria), Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Después el mediocampo volverían a ser Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Y adelante Lionel Messi junto a Lautaro Martínez o Julián Alvarez.

En síntesis

Leandro Paredes fue titular contra Jordania tras ausentarse ante Argelia por molestia muscular.

contra Jordania tras ausentarse ante Argelia por molestia muscular. Argentina obtuvo 9 puntos tras vencer a Argelia, Austria y Jordania en su grupo.

tras vencer a Argelia, Austria y Jordania en su grupo. El rival será Cabo Verde en Miami por los 16vos de final del torneo.