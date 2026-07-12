Murat Yakin post derrota con Argentina: ”Fuimos castigados por una regla inaceptable”

El entrenador de Suiza se quejó por la expulsión de Breel Embolo a los 27 minutos del segundo tiempo.

Sin dudas hubo una acción que fue un punto de inflexión en el encuentro que protagonizaron la Selección Argentina y su similar de Suiza en Kansas City, bajo el marco de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Se trata de la jugada en la que Breel Embolo simuló una infracción de Leandro Paredes. En un primer momento, el juez portugués João Pinheiro sancionó tiro libre para los suizos y le mostró la tarjeta amarilla al mediocampista albiceleste. No obstante, al ser llamado por el VAR, el árbitro dio marcha atrás, le quitó la amonestación a Paredes y le sacó la segunda amarilla al delantero de Suiza.

Con lo cual, a partir de los 27 minutos del segundo tiempo, el combinado europeo debió afrontar su duelo con Argentina con un hombre menos en el campo de juego. Y al respecto, el que se refirió a esta situación que, definitivamente, sentenció las aspiraciones del rival de turno de la Scaloneta, fue Murat Yakin.

“Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera, creo que no nos lo hemos merecido”, comentó el estratega de Suiza en conferencia de prensa. Y en ese mismo sentido, con evidente desazón, agregó: “Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy“.

El momento que Pinheiro expulsó a Embolo. Getty Images.

Más allá del sinsabor que sintió por la eliminación, Yakin remarcó que no considera que la Selección Argentina haya sido beneficiada por el arbitraje: “Ahora podemos quejarnos pero tengo que darle la enhorabuena a Argentina. Yo no diría que les están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol y por desgracia no hemos salido ganadores hoy. Creo que no ha salido ganador el fútbol”.

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La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado comandado por Lionel Scaloni, luego de desplazar de su camino a Suiza, se medirá a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, que en su turno eliminaron a Noruega, este miércoles 15 de julio en Atlanta.

En síntesis