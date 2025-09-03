Es tendencia:
No es Franco Mastantuono: la otra joya del Real Madrid que Lionel Scaloni incluyó en Ezeiza

El entrenamiento de arquero de la Selección Argentina contó con José Alberto Castelau de Roa, futbolista del Real Madrid Juvenil C.

Por Germán Carrara

Lionel Scaloni incluyó a José Alberto Castelau, juvenil del Real Madrid, al entrenamiento de los arqueros en Ezeiza.
En la Selección Argentina ya se trabaja para lo que será el proceso post Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el cual, claramente, habrá un recambio natural por edad y procesos, tal como sucedió después de la Copa América de Estados Unidos, certamen que fue el cierre, por ejemplo, de Ángel Di María y Franco Armani.

De hecho, bajo el mando de Diego Placente, el combinado Sub 20 ensaya en el predio de Ezeiza con la mente puesta en el Mundial de Chile que se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre próximos, y se presume que de ahí saldrán varias de las alternativas en las que se apoyará la mayor en los próximos años.

Entre ellos, José Alberto Castelau de Roa, arquero de 16 años del Real Madrid Juvenil C, que es una de las opciones que se está evaluando en el complejo de la AFA tanto para el certamen que se jugará en Chile como para la Copa Mundial Sub 17 de Qatar que se llevará a cabo en noviembre (por primera vez la disputarán 48 selecciones).

Incluso, durante la jornada del martes 2 de septiembre se lo vio al nacido en Getafe -pero de padre argentino- entrenando con los arqueros de la Selección Argentina principal citados para los encuentros con Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

José Alberto Castelau junto al grupo de arqueros de la Selección Argentina. Instagram Gerónimo Rulli.

José Alberto Castelau fue campeón de L’Alcudia

José Alberto Castelau viene de ser campeón con la Selección Argentina del Torneo de L’Alcudia que se disputó sobre fines de julio último. La Albiceleste comandada por Placente venció a 2 a 0 a Chile, 2 a 1 a Valencia Sub 20, 3 a 0 a ADH Brasil, 3 a 0 a Alboraya y 2 a 0 en la Final a Valencia Sub 20.

Castelau, el año pasado, jugó para España

Dada la oportunidad que tiene con su doble nacionalidad, José Alberto Castelau fue citado por la Selección de España a mediados del año pasado para un amistoso con Italia. Tras aquella posibilidad, el futbolista nacido el 13 de enero del 2009 fue llamado por Diego Placente y, por el momento, está firme con la celeste y blanca.

El récord que logrará Argentina en el Ranking FIFA si le gana a Venezuela y Ecuador

El récord que logrará Argentina en el Ranking FIFA si le gana a Venezuela y Ecuador

Los dos argentinos por los que más se pagó en el mercado y que no fueron convocados por Lionel Scaloni

Los dos argentinos por los que más se pagó en el mercado y que no fueron convocados por Lionel Scaloni

germán carrara
Germán Carrara

Uno del Real Madrid y otro del Barcelona: la sorprendente lista de la Selección Argentina Sub-17
Selección Argentina

Uno del Real Madrid y otro del Barcelona: la sorprendente lista de la Selección Argentina Sub-17

La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández
Fútbol europeo

La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández

Ni Messi ni Haaland, Virgil van Dijk reveló el delantero más difícil de marcar: "Siempre se las arreglaba para meter un gol"
Noticias de la Premier League

Ni Messi ni Haaland, Virgil van Dijk reveló el delantero más difícil de marcar: "Siempre se las arreglaba para meter un gol"

Vivió el episodio más escandaloso del US Open y ahora le respondió al tenista que desprestigió al dobles: "Igual de difícil"
Tenis

Vivió el episodio más escandaloso del US Open y ahora le respondió al tenista que desprestigió al dobles: "Igual de difícil"

