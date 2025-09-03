No es Franco Mastantuono: la otra joya del Real Madrid que Lionel Scaloni incluyó en Ezeiza

En la Selección Argentina ya se trabaja para lo que será el proceso post Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el cual, claramente, habrá un recambio natural por edad y procesos, tal como sucedió después de la Copa América de Estados Unidos, certamen que fue el cierre, por ejemplo, de Ángel Di María y Franco Armani.

De hecho, bajo el mando de Diego Placente, el combinado Sub 20 ensaya en el predio de Ezeiza con la mente puesta en el Mundial de Chile que se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre próximos, y se presume que de ahí saldrán varias de las alternativas en las que se apoyará la mayor en los próximos años.

Entre ellos, José Alberto Castelau de Roa, arquero de 16 años del Real Madrid Juvenil C, que es una de las opciones que se está evaluando en el complejo de la AFA tanto para el certamen que se jugará en Chile como para la Copa Mundial Sub 17 de Qatar que se llevará a cabo en noviembre (por primera vez la disputarán 48 selecciones).

Incluso, durante la jornada del martes 2 de septiembre se lo vio al nacido en Getafe -pero de padre argentino- entrenando con los arqueros de la Selección Argentina principal citados para los encuentros con Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

José Alberto Castelau junto al grupo de arqueros de la Selección Argentina. Instagram Gerónimo Rulli.

José Alberto Castelau fue campeón de L’Alcudia

José Alberto Castelau viene de ser campeón con la Selección Argentina del Torneo de L’Alcudia que se disputó sobre fines de julio último. La Albiceleste comandada por Placente venció a 2 a 0 a Chile, 2 a 1 a Valencia Sub 20, 3 a 0 a ADH Brasil, 3 a 0 a Alboraya y 2 a 0 en la Final a Valencia Sub 20.

Castelau, el año pasado, jugó para España

Dada la oportunidad que tiene con su doble nacionalidad, José Alberto Castelau fue citado por la Selección de España a mediados del año pasado para un amistoso con Italia. Tras aquella posibilidad, el futbolista nacido el 13 de enero del 2009 fue llamado por Diego Placente y, por el momento, está firme con la celeste y blanca.

