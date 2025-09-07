Nació en España, juega en Real Madrid, fue convocado a la Selección Argentina y recibió una inesperada bienvenida

Tras la victoria por 3-0 ante Venezuela en el Estadio Más Monumental, la Selección Argentina se prepara para cerrar las Eliminatorias CONMEBOL ya con el pasaje en mano para el Mundial 2026. Ante Ecuador, como visitante, la Albiceleste disputará la 18° y última fecha del clasificatorio.

Los comandados por Lionel Scaloni tienen asegurado además el primer lugar de las Eliminatorias. Sin embargo, buscarán continuar por el buen camino al sumar rodaje ante la Tri, también clasificada. Esta vez lo harán sin Lionel Messi, que fue liberado para este compromiso y regresó a Miami.

En medio de la concentración en Ezeiza antes del viaje a Ecuador, se viralizó en las últimas horas un video de una cena en la que los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América le dan la bienvenida a José Castelau de la Roa.

Se trata de un arquero de apenas 16 años que nació en España, juega en Real Madrid, pero ya está dando sus primeros pasos en las juveniles de la Albiceleste por tener padres argentinos. Fue convocado por Diego Placente para L’Alcudia, torneo conquistado en su país natal.

Castelau, que tuvo participaciones anteriores con la camiseta de España, decidió ahora representar a Argentina y podría ganarse el lugar de cara a los próximos Mundiales juveniles. Mientras tanto, disfruta como sparring en la Mayor junto a Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

En el video de este domingo, a Castelau se lo vio bailando sobre una silla ante la atenta mirada de los campeones en Qatar 2022, especialmente Nicolás Otamendi, en primera fila y arengando con aplausos. Buena bienvenida al pibe que ya se muestra como una joya.

Cuándo juega y cómo ver Argentina ante Ecuador

Para dar por finalizado el certamen que da los boletos a la Copa del Mundo 2026, Argentina y Ecuador se miden este martes a partir de las 20 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado al norte de Guayaquil. En dicho escenario, la Albiceleste y la Tri jugarán el compromiso que cerrará la competición y donde ambos ya tienen asegurada la participación en el Mundial.

