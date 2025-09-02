Es tendencia:
Los dos argentinos por los que más se pagó en el mercado y que no fueron convocados por Lionel Scaloni

El mercado de pases dejó una particularidad que tiene que ver con dos delanteros que no tienen lugar en la Scaloneta.

Por Germán Carrara

Mateo Retegui y Alejandro Garnacho, que no tienen lugar en la Selección Argentina de Scaloni, fueron los dos argentinos por los que más se pagó en el mercado.
Este lunes primero de septiembre se cerró el mercado de pases del verano europeo. De esta manera, ya se pueden sacar conclusiones de cuáles fueron las transferencias en las que más se invirtió o incluso cuál es la liga del Viejo Continente que más dinero erogó.

Por ejemplo, el futbolista por el que más se pagó fue por el centrodelantero sueco Alexander Isak, que saltó del Newcastle al Liverpool a cambio de 144 millones de euros. En esa misma línea, la Premier League se mantiene como la liga que más desembolsó, con un total de 3.582 millones de euros.

Pero además, en el listado de los fichajes más caros, se puede observar que los dos argentinos por los que más se pagó en el reciente libro de pases, curiosamente, no tienen lugar en la Selección Argentina. Uno es Mateo Retegui, que ya eligió representar a Italia, y el otro es Alejandro Garnacho, quien no volvió a ser llamado desde noviembre del 2024.

Por el lado del ex Boca, Estudiantes, Talleres y Tigre, entre otros, el Al Qadsiah de la Liga Pro de Arabia Saudita soltó 68,25 millones de euros al Atalanta de la Serie A de Italia, registrando así la decimosegunda transferencia más abultada del proceso descrito anteriormente.

En tanto que por Garnacho, el Chelsea depositó en la cuenta del Manchester United 46,20 millones, ubicando al nacido en Madrid en el puesto 27. Por cierto, dos escalones más abajo aparece Franco Mastantuono con los 45 que pagó el Real Madrid a River por el 100 por ciento de su ficha.

El Liverpool exhibe las tres transferencias más costozas

Liverpool no solo ostenta la operación que más dinero recaudó al adjudicarse a Alexander Isaak, sino que también asentó la segunda y la tercera transacción más voluminosa. Florian Wirtz, por quien debió remunerar al Bayer Leverkusen con 125 millones, y Hugo Ekitike, a quien el Eintracht Frankfurt tasó en 95M.

Nico González: ”Era el momento justo para llegar al Atlético de Madrid”

Nico González: ”Era el momento justo para llegar al Atlético de Madrid”

La preocupación de Sergio Goycochea por Dibu Martínez de cara al Mundial: ”Me da miedo…”

La preocupación de Sergio Goycochea por Dibu Martínez de cara al Mundial: ”Me da miedo…”

