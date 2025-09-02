El récord que logrará Argentina en el Ranking FIFA si le gana a Venezuela y Ecuador

La Selección Argentina pareciera no tener nada importante por delante hasta que se confirme la Finalissima con España (resta que el combinado europeo en noviembre decrete su clasificación al Mundial o que quede directamente eliminado, de ser así, se juega la Finalissima en marzo. Ahora, si tiene que disputar el repechaje, se verá) o, en su defecto, hasta la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Le quedan los últimos dos partidos de unas Eliminatorias que ya ganó (es decir, ya nadie puede alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones). Primero contra Venezuela este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires y después contra Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil el martes 9 del mismo mes.

Luego, antes del brindis, vendrán una serie de amistosos en las 2 fechas FIFA que le restan al 2025. En octubre, en los Estados Unidos, será el turno de Puerto Rico y nuevamente de Venezuela. En tanto que en noviembre, el combinado comandado por Lionel Scaloni visitará Angola e India.

Sin embargo, hay una estadística que puede lograr que los futbolistas se motiven, si es que les falta algo de incentivo (rasgo que no se notó desde que Scaloni está al mando, ni siquiera, tras Qatar 2022). Se trata del Ranking FIFA, clasificación que la Selección Argentina lidera desde el 6 de abril del 2023, cuando se le computaron los puntos que cosechó en el último campeonato mundial.

En efecto, si le gana a Venezuela y a Ecuador, se asegura mantenerse en lo más alto de la tabla global, lo que haría que supere los 30 meses por encima de todos, puesto que la actualización que se avecina de dicho ranking será el 17 de septiembre (para el cual quedaría primero si le dan los números a favor) y la siguiente después del 14 de octubre. Para ese entonces, Argentina acumulará más de 920 días como número 1, lo que equivale a un poco más de dos años y medio.

Asimismo, cabe mencionar que si España y Francia, los dos principales perseguidores de la Albiceleste, tropiezan en sus primeros encuentros por las Eliminatorias de la UEFA, los de Scaloni lograrán lo descrito anteriormente con mayor soltura. De igual modo, por este lado no se especula con sorpresas, pues la Roja se mide a Bulgaria y Turquía, en tanto que Les Blues chocan con Ucrania e Islandia.

Así está el Ranking FIFA (próxima actualización 17 de septiembre)

1_Argentina

2_España

3_Francia

4_Inglaterra

5_Brasil

6_Portugal

7_Países Bajos

8_Bélgica

9_Alemania

10_Croacia

