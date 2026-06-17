No se vio: el enojo de Rodrigo De Paul con Nico Paz en plena goleada de Argentina a Argelia

El mediocampista se fastidió con el joven y le pidió más presencia para recuperar la pelota. Mirá el video.

La goleada de la Selección Argentina a Argelia tuvo poco para objetar. El equipo se impuso en su debut, golpeó en los momentos justos con un Lionel Messi superlativo y se llevó los tres puntos. Aún así, con el 3-0 consumado, hubo tiempo para un tirón de orejas de Rodrigo De Paul a Nico Paz.

La Albiceleste ya había liquidado el encuentro con el hat-trick de Leo, pero los africanos tuvieron un pasaje de varios minutos tocando la pelota en campo contrario. Luego de un liviano intento sin éxito del joven para recuperar el balón, el hombre del Inter Miami fue capturado justo cuando le reclamó más presencia defensiva.

“Meté la pierna, meté la pierna”, le dijo el 7 al 19 en los minutos finales del compromiso, dejando en claro que en la Selección Argentina están lejos de relajarse, aún con tres goles de diferencia en el marcador. Por supuesto que se trató de un simple reto durante el partido y no pasó a mayores.

Messi aparte, la selección Argentina también es esto: De Paul gritándole a Nico Paz "Meté la pata" con el partido 3-0 pic.twitter.com/b06tbAeF69 — Gustavo Flores (@Gusflores21) June 17, 2026

Esta es la jugada que De Paul le recrimina “mete la pierna” a Nico Paz. De lejos se escucha alguien que le grita “fuerte Nico”. El chico tiene que aprender! pic.twitter.com/NFGl8tdVuv — El Pali CABJ ⚓️ (@ElPaliCABJ) June 17, 2026

Qué dijo De Paul tras la victoria

Tras la contundente goleada a Argelia, el mediocampista declaró: “Estamos para competir, seguir entrenando y la idea siempre es llegar el primer día e irnos el último. Puede pasar de todo, pero siempre tenemos que respetar los valores que tenemos”.

Publicidad

“Es una ventaja tener a Leo, por cómo maneja el grupo y lleva para adelante, por como es. Él no le da bola a los récords individuales, prioriza al grupo y para nosotros es increíble”, expresó y agregó: “Messi lo hace tan fácil, lo vemos en el día a día, Está de más agregar cosas, todos saben lo que es. Ahora a seguir paso a paso”.

“Siempre es un orgullo llevar esta camiseta y representar al país y a la familia. Mucha emoción por este primer partido y los tres goles de Leo“, añadió.

Síntesis

La Selección Argentina goleó 3-0 a Argelia en su debut con un hat-trick de Lionel Messi .

goleó 3-0 a Argelia en su debut con un hat-trick de . Rodrigo De Paul reclamó mayor presencia defensiva al joven Nico Paz durante el partido.

reclamó mayor presencia defensiva al joven Nico Paz durante el partido. El mediocampista exigió “meté la pierna” en los minutos finales del compromiso ante Argelia.