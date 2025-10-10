Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Oficial: se confirmó el cambio de fecha para el amistoso entre Argentina y Puerto Rico

A pesar de que el compromiso internacional estaba organizado para el lunes 13, sufrió una modificación de último momento.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Messi con la Selección Argentina.
© GettyLionel Messi con la Selección Argentina.

Para esta doble fecha FIFA de octubre, la Selección Argentina organizó la disputa de dos amistosos internacionales que sirvan como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026. En ese sentido, el primer rival es Venezuela con el que se mide este viernes por la noche y el segundo es Puerto Rico, con el que iba a enfrentarse el próximo lunes, pero hubo un cambio de último momento.

El duelo ante la Vinotinto no dio lugar a discusiones ya que el escenario establecido fue el Hard Rock Stadium de Miami, pero todo lo contrario ocurrió para el duelo ante el combinado caribeño. Por protestas masivas, la sede debió modificarse a última hora y acaba de ser informada de manera formal por la cuenta oficial del seleccionado albiceleste en las redes sociales.

De esta manera, el partido entre Argentina y Puerto Rico se pasó al martes 14 a partir de las 21 horas, es decir que se atrasó un día. Además, abandona Chicago para pasar a disputarse en el Chase Stadium de Miami, la habitual casa de Inter Miami, Lionel Messi y ahora de Rodrigo De Paul, por lo que es un lugar ya conocido y además ahorra realizar traslados extras a las delegaciones.

Tweet placeholder

Esta llamativa e inesperada decisión se tomó luego de las múltiples protestas masivas que se desarrollaron en los últimos días en Chicago, más precisamente en la reconocida ciudad de Illinois. El motivo de trasfondo se debe a las políticas migratorias que aplicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apunta a una numerosa cantidad de personas que habitan la región.

Además, el cambio se vio influenciado por la poca cantidad de tickets vendidos hasta el momento. La sede en Miami permite mayor accesibilidad a un público latino, extender un día más la venta de entradas y mejorar las cuestiones organizativas. También hay que recalcar que no afecta el calendario ya que está dentro de los días que suelen organizarse duelos internacionales.

Publicidad

Los convocados de Lionel Scaloni

  • Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.
  • Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.
  • Delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

ver también

Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Fabián Zermatten: "Jugar contra Argentina es el partido más importante de la historia de Puerto Rico"
Entrevista

Fabián Zermatten: "Jugar contra Argentina es el partido más importante de la historia de Puerto Rico"

Nunca clasificó a un Mundial, no tiene DT y sus jugadores fueron citados pocas horas antes: Puerto Rico, el rival de Argentina
Selección Argentina

Nunca clasificó a un Mundial, no tiene DT y sus jugadores fueron citados pocas horas antes: Puerto Rico, el rival de Argentina

Nunca clasificó a un Mundial, no tiene DT y sus jugadores fueron citados pocas horas antes: Puerto Rico, el rival de Argentina
Selección Argentina

Nunca clasificó a un Mundial, no tiene DT y sus jugadores fueron citados pocas horas antes: Puerto Rico, el rival de Argentina

Quién es el árbitro de la Selección Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional
Selección Argentina

Quién es el árbitro de la Selección Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo