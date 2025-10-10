Oficial: se confirmó el cambio de fecha para el amistoso entre Argentina y Puerto Rico

Para esta doble fecha FIFA de octubre, la Selección Argentina organizó la disputa de dos amistosos internacionales que sirvan como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026. En ese sentido, el primer rival es Venezuela con el que se mide este viernes por la noche y el segundo es Puerto Rico, con el que iba a enfrentarse el próximo lunes, pero hubo un cambio de último momento.

El duelo ante la Vinotinto no dio lugar a discusiones ya que el escenario establecido fue el Hard Rock Stadium de Miami, pero todo lo contrario ocurrió para el duelo ante el combinado caribeño. Por protestas masivas, la sede debió modificarse a última hora y acaba de ser informada de manera formal por la cuenta oficial del seleccionado albiceleste en las redes sociales.

De esta manera, el partido entre Argentina y Puerto Rico se pasó al martes 14 a partir de las 21 horas, es decir que se atrasó un día. Además, abandona Chicago para pasar a disputarse en el Chase Stadium de Miami, la habitual casa de Inter Miami, Lionel Messi y ahora de Rodrigo De Paul, por lo que es un lugar ya conocido y además ahorra realizar traslados extras a las delegaciones.

Tweet placeholder

Esta llamativa e inesperada decisión se tomó luego de las múltiples protestas masivas que se desarrollaron en los últimos días en Chicago, más precisamente en la reconocida ciudad de Illinois. El motivo de trasfondo se debe a las políticas migratorias que aplicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apunta a una numerosa cantidad de personas que habitan la región.

Además, el cambio se vio influenciado por la poca cantidad de tickets vendidos hasta el momento. La sede en Miami permite mayor accesibilidad a un público latino, extender un día más la venta de entradas y mejorar las cuestiones organizativas. También hay que recalcar que no afecta el calendario ya que está dentro de los días que suelen organizarse duelos internacionales.

Los convocados de Lionel Scaloni

Arqueros : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Defensores : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas : Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.