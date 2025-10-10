Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

Este viernes a la noche, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela por un amistoso internacional que sirve como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026 y no cuenta con la presencia de Lionel Messi. El partido comienza a partir de las 21 horas, se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami y es transmitido por las pantallas de TyC Sports y Telefé, además de sus plataformas digitales. Además, podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.
ver también
Pronósticos Argentina vs Venezuela: la Selección sigue sumando minutos de cara al Mundial 2026