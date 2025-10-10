Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

Emiliano Martínez ; Nahuel Molina , Cristian Romero , Marcos Senesi , Nicolás Gonzalez o Nicolás Tagliafico ; Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso , Leandro Paredes , Enzo Fernández ; Nicolás Paz , Lautaro Martínez , Julián Álvarez .

José Contreras ; Jon Aramburu , Carlos Vivas , Teo Quintero , Nahuel Ferraresi , Luis Balbo ; Cristian Cásseres , Telasco Segovia , Jorge Yriarte ; Kevin Kelsy , Jovanny Bolívar .

En las últimas horas, el capitán de la Selección Argentina abandonó la concentración y generó un fuerte revuelo. De cara al importante compromiso que tiene Inter Miami este sábado, el astro albiceleste será parte de dicho cotejo y no estará ante Venezuela.

El encuentro entre los campeones del mundo y la Vinotinto es transmitido por las pantallas de Telefé y TyC Sports, además de contar con el minuto a minuto en Bolavip .

Este viernes a la noche, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela por un amistoso internacional que sirve como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026 y no cuenta con la presencia de Lionel Messi. El partido comienza a partir de las 21 horas, se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami y es transmitido por las pantallas de TyC Sports y Telefé, además de sus plataformas digitales. Además, podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.