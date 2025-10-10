Es tendencia:
Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

Sin la presencia de Lionel Messi, los campeones del mundo se miden contra la Vinotinto en el Hard Rock Stadium de Miami.

¡No juega Franco Mastantuono!

El juvenil de Real Madrid no podrá ser parte del partido a raíz de una sobrecarga muscular que arrastra desde Europa.

Quién es el árbitro de Argentina - Venezuela

Para este compromiso amistoso entre los campeones del mundo y la Vinotinto, ya hay cuerpo arbitral asignado. Conocé todos los detalles...

¡Cambio de día y sede para Argentina - Puerto Rico!

Por protestas masivas en Chicago, se modificó la fecha y el lugar del encuentro entre los combinados. Conocé todos los detalles...

Dónde ver Argentina - Venezuela

El encuentro entre los campeones del mundo y la Vinotinto es transmitido por las pantallas de Telefé y TyC Sports, además de contar con el minuto a minuto en Bolavip.

La sorpresiva ausencia de Messi

En las últimas horas, el capitán de la Selección Argentina abandonó la concentración y generó un fuerte revuelo. De cara al importante compromiso que tiene Inter Miami este sábado, el astro albiceleste será parte de dicho cotejo y no estará ante Venezuela.

El probable equipo de Venezuela

José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy, Jovanny Bolívar.

La posible formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez o Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Por Nahuel De Hoz

Emiliano Martínez y Telasco Segovia, protagonistas de Argentina y Venezuela.
© GettyEmiliano Martínez y Telasco Segovia, protagonistas de Argentina y Venezuela.

Este viernes a la noche, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela por un amistoso internacional que sirve como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026 y no cuenta con la presencia de Lionel Messi. El partido comienza a partir de las 21 horas, se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami y es transmitido por las pantallas de TyC Sports y Telefé, además de sus plataformas digitales. Además, podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

