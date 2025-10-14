En el Chase Stadium de la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, la Selección Argentina se enfrenta a su par de Puerto Rico en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de octubre. Para este encuentro, Lionel Scaloni prescindió de Julián Álvarez, quien no forma parte del encuentro.

Después de que fuera titular en el triunfo contra Venezuela, donde no tuvo una buena actuación, el atacante que milita en las filas de Atlético de Madrid está entre los suplentes debido a que Scaloni decidió darle lugar a otros futbolistas para que ganen terreno.

Es una obviedad que la Araña, a menos de que sufra una lesión que se lo impida, dirá presente en la próxima cita mundialista, por lo que el DT de la Selección Argentinano necesita darle rodaje para probarlo con la camiseta celeste y blanca.

De esta manera, la formación albiceleste está conformada por Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi y José Manuel López.

Julián Álvarez celebrando un gol de Argentina. (Getty Images)

Las estadísticas de Julián Álvarez en la Selección Argentina

Desde que comenzó a vestir la camiseta de la Selección Argentina, fueron 49 los partidos que afrontó Julián Álvarez, quien anotó 13 goles, aportó 4 asistencias y disputó un total de 3.041 minutos dentro del campo de juego. Además, consiguió cuatro títulos: las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América, y la Finalissima y el Mundial de Qatar en 2022.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

Argentina vs. rival a definir – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio Internacional Kaloor de Kerala, India.

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

