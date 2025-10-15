¿Por qué la Selección Argentina juega ante rivales tan flojos en la previa de un Mundial?

La Selección Argentina jugó contra Puerto Rico, ganó 6-0 y enseguida muchos empezaron a cuestionar el por qué la Albiceleste multicampeona tiene que enfrentar a un combinado que está 157 en el Ranking FIFA y que recién empezó su liga profesional este año cuando Argentina lo hizo en 1930. Muchos son los cuestionamientos acerca de esta política de amistosos que tiene la AFA.

Argentina jugó una doble fecha frente a una Venezuela en plena renovación tras quedar afuera del Mundial. Y luego lo hizo ante Puerto Rico. Además, se suman, por ejemplo, el amistoso contra Angola en noviembre y un segundo duelo a confirmar que todavía no tiene rival definido. Esa política de amistosos es sumamente cuestionada por los fanáticos y con justa razón.

Si observamos los amistosos que jugó Argentina en el mismo período que Brasil, vemos que el país vecino, que viene de capa caída y que no gana un Mundial desde 2002, tiene un mejor andar a la hora de elegir rivales competitivos para sacar conclusiones, pero también para ofrecer espectáculos bastante más entretenidos que lo que puede ser una goleada sin ningún tipo de atenuantes.

Los últimos 14 encuentros de la Selección Argentina, a nivel amistoso, fueron frente a Estonia, Honduras, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Puerto Rico. No son precisamente amistosos muy competitivos. De hecho, de todos esos tan solo podés encontrar en Ecuador a un rival algo más peligroso. Por otra parte, en esos 14 amistosos, Argentina convirtió 47 goles y solamente recibió dos: uno ante Costa Rica y otro frente a Guatemala.

Mientras tanto, Brasil jugó contra seleccionados como, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, México, España, Inglaterra, Senegal, Guinea, Marruecos, Túnez y Ghana. Es decir, el 90% de los rivales que te podés encontrar en una frase de grupos de un Mundial, en octavos de final o incluso en cuartos. La diferencia es notable y es algo que expone a la Selección Argentina respecto a lo que busca.

Al parecer, la AFA opta por una modalidad para seguir sumando marcas, para exponer la marca argentina a lo largo y a lo ancho del planeta. No es coincidencia que se haya jugado en destinos tan dispares como España, Miami, Nueva Jersey, Abu Dhabi, Buenos Aires, Santiago del Estero, China, Indonesia, Chicago y Los Ángeles. Se persiguen ganancias económicas y no amistosos competitivos.

Muchos cuestionan si esto es importante o no a la hora de competir en un Mundial. Y, si repasamos la previa de Qatar 2022, Argentina tampoco jugó contra rivales tan competitivos. De hecho, te tenés que remontar hasta 2019 para encontrar amistosos frente a Alemania y Uruguay. Luego surgió la Nations League que hizo que muchos seleccionados no puedan jugar contra equipos europeos.

En definitiva, las fechas amistosas son tomadas como un negocio y no como otra cosa. No aporta nada a nivel futbolístico saber si Nico González rinde de lateral izquierdo contra Puerto Rico. No te va a dar garantías a la hora de jugar un Mundial frente a combinados que clasificaron. La diferencia es notable y la jerarquía también. Los planteles se diferencian mucho. Es difícil que el cuerpo técnico pueda sacar conclusiones.

