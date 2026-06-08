“Scaloneta Mundial”: Ulises Bueno presentó la canción oficial de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026

El cantante cordobés lanzó este lunes el tema elegido para acompañar a la Albiceleste en la defensa del título conseguido en Qatar.

Después del fenómeno popular que significó “Muchachos” durante la conquista de Qatar, la Selección Argentina ya tiene oficialmente la canción que buscará acompañar la ilusión mundialista rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este lunes, Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial”, el tema elegido por la AFA para representar musicalmente a la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo.

La canción, que dura poco menos de tres minutos, mezcla el clásico ritmo cuartetero del cantante cordobés con referencias directas al recorrido de la Selección y al sueño de volver a conquistar el mundo. El estreno llega a poco más de una semana del debut argentino frente a Argelia, el 16 de junio, en el inicio del certamen.

El videoclip oficial también apuesta fuerte a la emoción y al sentimiento popular. Allí se puede ver a Ulises Bueno vestido con la camiseta argentina y cantando en pleno Obelisco porteño, rodeado por una multitud de hinchas, mientras las imágenes se van fusionando con distintas escenas de la Scaloneta entrenando, recibiendo el apoyo del público y recordando momentos de la consagración en Qatar 2022.

Tras la publicación oficial del tema, el propio Ulises Bueno celebró el lanzamiento en sus redes sociales con un mensaje dedicado a la Scaloneta y a los hinchas argentinos. “Qué alegría acompañarlos en este nuevo sueño!!!”, escribió, en sintonía con el espíritu de la canción y del propio videoclip, que cierra con la frase: “Acompañando a la Scaloneta en este nuevo sueño”.

La propuesta fue pensada como una especie de himno de aliento para acompañar a la Selección durante el desafío de defender el título mundial conseguido hace cuatro años. Y, al igual que ocurrió en la última Copa del Mundo, el fútbol y la música vuelven a aparecer unidos alrededor de una misma ilusión colectiva.

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