El DT de Islandia explicó por qué Argentina sigue siendo la mejor selección del mundo: “Las casualidades no existen”

Aunque falló en el objetivo de clasificar al seleccionado islandés al Mundial, Gunnlaugsson destacó la importancia que tiene de cara a futuro enfrentar a los campeones vigentes.

Tras quedarse muy lejos de poder consumar la clasificación al último Mundial, habiendo finalizado en la tercera posición del Grupo D de las Eliminatorias UEFA con apenas 7 puntos, en la Selección de Islandia están muy conformes de los partidos amistosos que pudieron cerrar en la presente Fecha FIFA, punto de partida de un nuevo ciclo que pone la mira en 2030.

Tras la derrota 1-0 sufrida ante Japón en Tokio el pasado 31 de mayo, el equipo que desde enero del año pasado conduce Arnar Gunnlaugsson tendrá la oportunidad de medir fuerzas nada menos que ante la Selección Argentina este martes, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el DT dijo que en su opinión el equipo de Lionel Scaloni sigue siendo el mejor entre todas las selecciones del planeta y, en consecuencia, gran favorito a repetir el título conquistado en Qatar en 2022.

“Hay muchos detalles que influyen a la hora de hablar del mejor equipo del mundo. Se ve claramente al observar no solo la calidad de sus jugadores, sino también la pasión y la fuerza que lo caracterizan. En la vida no existen las casualidades, en el fútbol menos. Los argentinos están a la vanguardia de este deporte”, se justificó.

Gunnlaugsson falló en el intento de clasificar a Islandia al Mundial.

En relación al beneficio que encuentra para su propio seleccionado por medirse a los vigentes campeones del mundo, agregó: “Nos espera un largo camino y aprovecharemos partidos como este para aprender de esos pequeños detalles que son necesarios para triunfar”, señaló.

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Tan cerca y tan lejos del Mundial

Aunque la Selección de Islandia arribó a tierras mundialistas, donde saltará a la cancha a solo dos días del partido inaugural, el propio Arnar Gunnlaugsson aceptó que no fueron merecedores de la clasificación. “Cuando analizamos esa competición (las Eliminatorias UEFA), no merecíamos avanzar. Hubo demasiados detalles que fallaron. En general, la sensación es buena. Somos muy competitivos, lo cual es muy gratificante contra equipos fuertes. Jugamos bien fuera de casa y nos estamos imponiendo. Seguiremos así e intentaremos asimilar todo mejor”, destacó.

¿Quién es Arnar Gunnlaugsson, el DT de Islandia?

Arnar Gunnlaugsson tiene la particularidad de haber hecho coincidir durante más de dos años las carreras de futbolista y entrenador. Esto tiene que ver con que asumió la conducción del IOWA de su país desde finales de 2006 a mediados de 2009. Se retiró en 2011 y retomó la carrera de DT en 2018 con el equipo más importante del país: Vinkingur, al que condujo hasta finales de 2024 y con el que conquistó cinco títulos.

Fue parte del seleccionado islandés desde categorías juveniles y disputó un total de 32 partidos en una década con el seleccionado mayor, entre 1993 y 2003. En enero del año pasado, regresó para hacerse cargo como entrenador.

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¿A qué hora juegan Argentina vs. Islandia?

El partido amistoso que las selecciones de Argentina e Islandia disputarán este martes en Auburn, Alabama, tiene horario de inicio programado para las 22.00.

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