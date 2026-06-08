Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026 y la expectativa en Argentina cada vez es mayor. Los de Lionel Scaloni buscarán revalidar el título obtenido en Qatar hace poco menos de cuatro años y para eso buscarán iniciar su camino de la mejor manera el próximo 16 de junio cuando se midan ante Argelia por la primera fecha del Grupo J. El 22 será el turno de enfrentar a Austria y el 27 a Jordania.
Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se podrán ver tanto por Disney+, Telefé, DSports y TyC Sports y serán cinco las duplas o tríos encargados de ponerle voz a esas transmisiones ya que Disney+ tendrá dos opciones de relato.
Mariano Closs y Diego Fernando Latorre. (Foto: @dflatorre).
¿Quiénes son los encargados de cada una de las transmisiones?
- Disney+: Mariano Closs y Diego Latorre
- Disney+: Sebastián Vignolo y Gustavo López
- Telefé: Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky
- DSports: Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez
- TyC Sports: Hernán Feller y Ariel Senosiain
El fixture de la Selección Argentina
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
Encuesta¿Con qué relatores y comentaristas vas a ver los partidos de Argentina?
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DATOS CLAVE
- La Selección Argentina debutará en el Mundial el próximo 16 de junio ante Argelia.
- Lionel Scaloni buscará revalidar el título obtenido por Argentina en el Mundial de Qatar.
- Las transmisiones en vivo contarán con cinco duplas o tríos de relatores y comentaristas.