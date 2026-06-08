La Albiceleste se podrá ver en vivo a través de cinco transmisiones diferentes, ya sea por TV de aire, de cable y streaming.

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026 y la expectativa en Argentina cada vez es mayor. Los de Lionel Scaloni buscarán revalidar el título obtenido en Qatar hace poco menos de cuatro años y para eso buscarán iniciar su camino de la mejor manera el próximo 16 de junio cuando se midan ante Argelia por la primera fecha del Grupo J. El 22 será el turno de enfrentar a Austria y el 27 a Jordania.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se podrán ver tanto por Disney+, Telefé, DSports y TyC Sports y serán cinco las duplas o tríos encargados de ponerle voz a esas transmisiones ya que Disney+ tendrá dos opciones de relato.

Mariano Closs y Diego Fernando Latorre. (Foto: @dflatorre).

¿Quiénes son los encargados de cada una de las transmisiones?

Disney+: Mariano Closs y Diego Latorre

Disney+: Sebastián Vignolo y Gustavo López

Telefé: Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky

Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky DSports: Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez TyC Sports: Hernán Feller y Ariel Senosiain

El fixture de la Selección Argentina

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

Encuesta¿Con qué relatores y comentaristas vas a ver los partidos de Argentina? ¿Con qué relatores y comentaristas vas a ver los partidos de Argentina? YA VOTARON 0 PERSONAS

DATOS CLAVE

La Selección Argentina debutará en el Mundial el próximo 16 de junio ante Argelia.

debutará en el Mundial el próximo 16 de junio ante Argelia. Lionel Scaloni buscará revalidar el título obtenido por Argentina en el Mundial de Qatar.

buscará revalidar el título obtenido por Argentina en el Mundial de Qatar. Las transmisiones en vivo contarán con cinco duplas o tríos de relatores y comentaristas.