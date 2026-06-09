A los 38 años, el defensor central jugará su cuarta Copa del Mundo y será el cierre de su ciclo con la Albiceleste.

Nicolás Otamendi se prepara para jugar su cuarto y último Mundial con la Selección Argentina. El subcapitán del elenco comandado por Lionel Scaloni será uno de los referentes del equipo que defenderá el título en el certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras una temporada en la que fue referente en Benfica y se marchó en libertad de acción para convertirse en nuevo refuerzo de River, el defensor central de 38 años llega con continuidad a este certamen y con un buen rendimiento que generó los elogios de José Mourinho.

Nicolás Otamendi con la Selección Argentina. (Getty).

Bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022, el defensor central busca ponerle el broche de oro a su paso por la Selección Argentina, ya que anunció que luego de este certamen se retirará del seleccionado para concentrarse en su carrera a nivel clubes en River.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Nicolás Otamendi?

Fecha de nacimiento : 12 de febrero de 1988.

: 12 de febrero de 1988. Lugar de nacimiento: El Talar, Tigre, provincia de Buenos Aires.

El Talar, Tigre, provincia de Buenos Aires. Edad actual: 38 años.

38 años. Nombre de la madre: Silvia Lemos.

Silvia Lemos. Nombre del padre: José Otamendi.

José Otamendi. Hermanos: Claudio, Gabriel y Cristian Otamendi.

Nicolás Otamendi de niño con la camiseta de River.

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Otamendi nació en El Talar, partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en donde viven aproximadamente 50.000 habitantes. Es el menor de los cuatro hermanos y el único que llegó a desempeñarse como futbolista profesional, ya que los demás tienen sus oficios.

Estadísticas y presente tras su última temporada en Benfica

Partidos jugados : 49.

: 49. Goles : 3.

: 3. Asistencias : 4.

: 4. Títulos: 0.

El camino de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 19 de mayo de 2009 – Argentina 3 vs. Panamá 1 (Amistoso Internacional).

19 de mayo de 2009 – Argentina 3 vs. Panamá 1 (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 131.

131. Goles marcados: 8.

8. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

El defensor central será uno de los referentes del plantel comandado por Lionel Scaloni debido a que es uno de los experimentados del equipo. Ante la lesión de Cuti Romero, que llegará entre algodones, se perfila para iniciar como titular en la zaga central.

Tal como ocurrió en el último tiempo del ciclo Scaloni, Otamendi rotará entre titular y suplente en la defensa, en donde competirá por un puesto junto al mencionado Cuti Romero más Lisandro Martínez. Es por eso que en caso de ser suplente podría ingresar en caso de que los partidos lo requieran.

Cotización, contrato y valor de mercado de Nicolás Otamendi

Cuánto vale : según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el defensor que firmó su contrato con River tiene un valor de 1 millón de dólares.

: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el defensor que firmó su contrato con River tiene un valor de 1 millón de dólares. Salario : debido a que recién firmó su contrato con el Millonario, su salario con la institución no salió a la luz. Según Capology, en su paso por Benfica cobró 3 millones de euros por temporada.

: debido a que recién firmó su contrato con el Millonario, su salario con la institución no salió a la luz. Según Capology, en su paso por Benfica cobró 3 millones de euros por temporada. Cláusula de rescisión: no cuenta con cláusula de rescisión en el Millonario.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Otamendi

Nicolás Otamendi junto a su familia.

Actualmente el defensor central está en pareja con Celeste, quien es la madre de sus dos hijos menores, Mía y Valentín. Previo a esto, en una relación anterior tuvo a Morena, quien cumplió 15 años cuando su padre se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.