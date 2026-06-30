Los mexicanos se las ingeniaron para intentar boicotear el descanso de los jugadores de Ecuador en la previa del partido por los 16vos de final.

Este martes 30 de junio México se enfrentará a Ecuador en uno de los partidos correspondientes a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. Y como el partido se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, los locales se las ingeniaron en la noche del 29 y ya entrada la madrugada de 30 para boicotear el descanso de los jugadores del combinado que encabeza Sebastián Beccacece.

¿De qué manera? Al fiel estilo Copa Libertadores. Con fuegos artificiales, bocinazos y serenatas, en la puerta del hotel en el que se está concentrando el plantel del seleccionado ecuatoriano a la espera del cruce que definirá a uno de los participantes de los 8vos de final del campeonato mundial.

De hecho, mediante redes sociales, los propios mexicanos se autoconvocaron para hacer turnos y mantener el alboroto hasta el amanecer, todo en pos de que Ecuador llegue mal dormida al choque en el Coloso de Santa Úrsula que comenzará a las 19 horas local.

No obstante, algunos de los huéspedes del recinto en el que está Ecuador se encargaron de publicar por la misma vía que las habitaciones son prácticamente insonorizadas y que el ruido que proviene de la calle casi que ni se percibe, por lo que los futbolistas no deberían tener inconvenientes para descansar.

No pasa nada, por gusto se mueren de frío 😘 pic.twitter.com/wYpcxkYckv — PANCHO MOLESTINA (@fmolestinae) June 30, 2026

La afición mexicana sigue haciendo su partido en el hotel de Ecuador. pic.twitter.com/wjLX9xUZi9 — FOX (@somos_FOX) June 30, 2026

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México y Ecuador dirimen uno de los lugares de los Octavos de Final del Mundial 2026

México, tras ser primero del Grupo A, y Ecuador, luego de ubicarse tercero en el Grupo E, se enfrentarán este 30 de junio en el Estadio Azteca bajo el marco de los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El que gane se medirá al vencedor del duelo que protagonizarán Inglaterra y República del Congo el miércoles.

Los partidos de los 16vos de final que se jugarán este martes 30 de junio

Además de México y Ecuador en el Estadio Azteca, este martes 30 de junio se disputarán otros dos partidos por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por un lado, Francia y Suecia se cruzan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que, por el otro, Costa de Marfil y Noruega se verán las caras en el AT&T de Dallas.

En síntesis

Fuegos artificiales y bocinazos sonaron en el hotel de Ecuador en Ciudad de México.

sonaron en el hotel de Ecuador en Ciudad de México. México y Ecuador se enfrentarán el 30 de junio en el Estadio Azteca.

el 30 de junio en el Estadio Azteca. Sebastián Beccacece y su equipo descansan en habitaciones insonorizadas que evitan los ruidos exteriores.