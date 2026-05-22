Roberto Ayala reveló una condición determinante para resolver los 26 convocados de la Selección Argentina al Mundial: “Polifuncionalidad”

El tres veces mundialista como jugador se refirió al detalle que prioriza el cuerpo técnico para definir la nómina y explicó la curiosa metodología de las "listas múltiples".

Antes que Lionel Scaloni de a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026, Roberto Ayala, integrante de su cuerpo técnico, reveló un factor determinante que se tomó en cuenta para despejar las últimas dudas respecto a la confección de la misma.

“Siempre tenés que pensar en si a alguien le pasa algo o está en duda. ¿Ahí que hacés? Tenés que ver la polifuncionalidad de los futbolistas, qué te pueden llegar a dar. Si en un caso necesitás jugar con línea de tres, línea de cinco… Tenés que ver qué futbolistas te pueden llegar a dar más cosas”, dijo en diálogo con Clank! el ex defensor que disputó los Mundiales de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

Ayala reconoció que hay un 80 por ciento de la lista confirmada y que los nombres restantes se decidirán dando mucha importancia a esa condición de utilidad en distintos puestos y esquemas. También dijo que entra en valoración el nivel con que cada jugador cerró la temporada y su estado físico.

En ese sentido, reconoció que el desgaste de todos los jugadores, no solo los de Argentina, es mayor al del Mundial de Qatar, que se disputó en noviembre. Y se refirió a un pedido que hizo Scaloni a los futbolistas tras la Fecha FIFA de marzo, apuntando específicamente a ese tramo final de la competencia con sus respectivos clubes.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina.

“Leo le dijo a cada uno, a los que tuvimos en el grupo, que en algún momento pensaran en la Selección, es decir, que tengan en cuenta llegado el caso los últimos partidos, si no hay algo muy importante en juego, para poder dar una mano desde ahí. De nuestro lado es un poquito egoísta, pero lo sentimos así. Que puedan mirar un poquito para este lado nos va a venir mejor. Ya nos pasó en el último Mundial que hubo chicos que estaban adentro y se tuvieron que quedar afuera, como Joaquín Correa que fue un golpe tremendo”, reflexionó.

Publicidad

El valor del día a día

El momento de la temporada, los traslados y el agregado de un partido más para aquellas selecciones que busquen meterse cuanto menos en los octavos de final, un claro objetivo de Argentina, llevó a que la planificación ponga especial atención a los conceptos que se puedan transmitir en el día a día, más allá de lo que pueda trabajarse durante los entrenamientos de campo.

“Hay que sacarle provecho a todo. Por eso va a ser muy importante, más que la práctica, aquello que podamos hacer día a día en el mano a mano, en el video. Leo lo hace en cada convocatoria, el tener charlas individuales o por sector del campo. Nos permite ver muchas cosas, de las que podemos mejorar que siempre hay y de las que nos pueden potenciar“, destacó Ayala.

Las listas múltiples

Una costumbre del cuerpo técnico que fue puesta en práctica en la previa del Mundial de Qatar y que repetirá cábala en la antesala de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá es la de las listas múltiples que Roberto Ayala se encargó de explicar.

Publicidad

“En las llamadas habituales que vamos teniendo, él (Scaloni) siempre nos decía ‘¿tienen la lista? ¿Van armando la lista?’. Después cada uno armaba la suya y la mandaba. El que decide es Leo. Pero hay muy pocas diferencias entre las de cada uno”, reveló.

Data clave