¿Quién es el DT de la Selección de Países Bajos en el Mundial 2026?

El encargado de hacer que la Naranja Mecánica sea protagonista es nada más ni nada menos que Ronald Koeman. Un repaso de su histórica carrera como jugador y como entrenador.

La Selección de Países Bajos llega al Mundial 2026 con el claro objetivo de ser protagonista y lograr levantar el trofeo que históricamente se le ha negado. El entrenador designado para encabezar esta ambiciosa campaña es Ronald Koeman, un nombre de enorme peso e historia en el fútbol.

Koeman se hizo cargo del seleccionado naranja en enero de 2023, en lo que es su segundo ciclo con la Selección, luego de que Louis Van Gaal tuviera que dar un paso al costado por cuestiones de salud personal.

Para el entrenador de ya 63 años, esta Copa del Mundo representa la máxima oportunidad de coronar su carrera en los banquillos. Tras estabilizar al equipo y clasificarlo al torneo, busca consolidarse y guiar a su nación en la cita máxima hacia su ansiada primera estrella mundial.

La trayectoria de Ronald Koeman como entrenador

Tras colgar los botines en 1997 y luego de un breve paso como asistente, Koeman inició una extensa y prolífica carrera en los banquillos. El estratega cuenta con un recorrido de enorme prestigio, siendo el único entrenador que ha dirigido a los tres gigantes de los Países Bajos (Ajax, PSV y Feyenoord).

Koeman al mando de los Países Bajos por segunda vez en su carrera como entrenador. (Getty)

A esto se le suman también pasos por el fútbol de España, Portugal, Inglaterra y un ciclo previo en el seleccionado neerlandés.

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La carrera de Ronald Koeman como entrenador

Vitesse (Países Bajos) – 2000 – 2001

(Países Bajos) – 2000 – 2001 Ajax (Países Bajos) – 2001 – 2005

(Países Bajos) – 2001 – 2005 Benfica (Portugal) – 2005 – 2006

(Portugal) – 2005 – 2006 PSV Eindhoven (Países Bajos) – 2006 – 2007

(Países Bajos) – 2006 – 2007 Valencia CF (España) – 2007 – 2008

(España) – 2007 – 2008 AZ Alkmaar (Países Bajos) – 2009

(Países Bajos) – 2009 Feyenoord (Países Bajos) – 2011 – 2014

(Países Bajos) – 2011 – 2014 Southampton (Inglaterra) – 2014 – 2016

(Inglaterra) – 2014 – 2016 Everton (Inglaterra) – 2016 – 2017

(Inglaterra) – 2016 – 2017 Selección de Países Bajos – 2018 – 2020

– 2018 – 2020 FC Barcelona (España) – 2020 – 2021

(España) – 2020 – 2021 Selección de Países Bajos – 2023 – Actualidad

En estas más de dos décadas como DT, Koeman se coronó campeón de la Eredivisie (primera división en Países Bajos) en tres ocasiones (dos al mando del Ajax en las temporadas 2001/02 y 2003/04, y una con el PSV en la 2006/07).

También logró alzar la Copa del Rey de España por duplicado: primero dirigiendo al Valencia CF (2008) y años más tarde en el banco del FC Barcelona (2021).

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Antes de ser entrenador, Ronald Koeman fue una leyenda de Holanda y Barcelona

Previo a ponerse el traje de director técnico, Koeman fue un líbero excepcional, reconocido por su potente pegada, su precisión en los tiros libres y su capacidad goleadora. De hecho, Ronald Koeman ostenta el récord de ser el defensor con más goles en la historia del fútbol profesional.

Defendió la camiseta de la selección de Países Bajos en 78 oportunidades (marcando 14 goles) y fue una pieza fundamental en la histórica conquista de la Eurocopa 1988.

Ronald Koeman en su etapa como jugador del Barcelona, donde lo ganó todo. (Getty)

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A nivel de clubes, forjó una carrera legendaria, brillando en los tres equipos más grandes de su país, aunque su paso más recordado es por el FC Barcelona, donde fue el autor del icónico gol de tiro libre que le dio al club catalán su primera Copa de Europa.

Trayectoria como futbolista:

FC Groningen (Países Bajos) – 1980 – 1983 (90PJ/33G)

(Países Bajos) – 1980 – 1983 (90PJ/33G) Ajax (Países Bajos) – 1983 – 1986 (94PJ/23G)

(Países Bajos) – 1983 – 1986 (94PJ/23G) PSV Eindhoven (Países Bajos) – 1986 – 1989 (98PJ/51G)

(Países Bajos) – 1986 – 1989 (98PJ/51G) FC Barcelona (España) – 1989 – 1995 (192PJ/67G)

(España) – 1989 – 1995 (192PJ/67G) Feyenoord (Países Bajos) – 1995 – 1997 (61PJ/19G)

Además de la mencionada Eurocopa con su selección, Ronald Koeman levantó dos Copas de Europa (con PSV en 1988 y FC Barcelona en 1992), cuatro Ligas de España con el club blaugrana, y un total de cuatro títulos de la Eredivisie coronándose con el Ajax y el PSV.