Salió campeón con Argentina, Racing y San Lorenzo y quiere devolverle a Messi 50 dólares que le debe hace 20 años: “Me quedé con culpa”

Desde los inicios de Lionel Messi en la Selección Argentina ya pasaron más de dos décadas y ahora está próximo a disputar su último partido oficial en el país ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. En ese contexto tan especial, un ex compañero suyo se encargó de romper el silencio y reveló que le debe dinero hace 20 años, por lo que ahora quiere devolvérselo.

En aquel recordado compromiso ante Paraguay que sirvió para atar al crack rosarino con Argentina, Pablo Alvarado compartió el viático con el astro durante su primera gira con la Sub-20. Sin embargo, como no tenía manera de dividir el monto en dos montos iguales, el ex defensor se quedó con el único billete que le dieron las autoridades de AFA y “estafó” a la joya de Barcelona en ese tiempo.

Lo cierto es que en diálogo con TyC Sports, el ex San Lorenzo confesó un hecho desconocido hasta el momento. “Me dieron un billete de 100 que tenía que compartir con Leo, porque no tenían cambio“, empezó el relato. Y agregó: “Entonces, me acerco y le digo: ‘Che, Leo, te tengo que dar la mitad’. Y, como no tenía cambio, me contestó: ‘No, no, no te hagas problemas’“.

Pablo Alvarado junto a Leandro Romagnoli, ex futbolistas de San Lorenzo. (@SanLorenzo)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex jugador de Racing amplió su discurso al respecto del actual Inter Miami pero que en ese entonces apenas era un joven talentoso de La Masía. En referencia al billete de 100 dólares, siendo que le correspondían 50 a Messi, Alvarado con un tono irónico expresó: “Me lo quedé en casa, estuve rápido, a mi me venían bien”.

Luego, el compañero del astro argentino en sus primeros pasos con el combinado nacional, continuó con su inédito relato. “Jamás me los pidió y me quedé con culpa”, reveló en la misma entrevista que lo destacado hace instantes. Y pocos segundos más tarde, Pablo también le envió una propuesta y afirmó: “Tengo el billete. Si él tiene cambio, yo se los devuelvo”.

Pablo Alvarado, campeón con Argentina, Racing y San Lorenzo

Además de ser uno de los primeros compañeros de Messi con la camiseta albiceleste, Alvarado también se consagró campeón en la Selección Argentina luego de conquistar el Campeonato Sudamericano Sub-17 en 2007. Posteriormente jugó el Mundial de dicha categoría e integró la Sub-20, pero luego no consiguió hacer su debut absoluto en la Mayor.

A nivel clubes, Pablo ganó dos títulos con San Lorenzo y otro con Racing, que fueron sus pasos más recordados. Luego de esas estadías, tuvo breves experiencias en Belgrano de Córdoba, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Unión La Calera, Independiente del Valle, Palestino, Audax Italiano y Ferro, que fue su último club hasta que se retiró como futbolista profesional a fines de 2023.

