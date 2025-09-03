En su presentación en Chelsea, Garnacho reveló su cercanía con un jugador de la Selección Argentina: “Es mi amigo”

Después de un largo receso donde buscaba una salida de Manchester United, finalmente Alejandro Garnacho se convirtió en nuevo jugador de Chelsea. Debido a la relación rota con Ruben Amorim desde hace meses, el delantero fue presentado en el elenco de Londres y reveló su estrecha cercanía con un futbolista de la Selección Argentina, que se desconocía públicamente.

Luego de extensas negociaciones entre los gigantes de Inglaterra, llegaron a un acuerdo por 40 millones de libras esterlinas y se incluyó el 10% de una futura venta para que se concrete el traspaso. Además, el extremo de apenas 21 años firmó un contrato a largo plazo con los Blues que lo vincula durante siete temporadas, es decir que tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2032.

Lo cierto es que durante su presentación, el nacionalizado argentino contó que mantuvo conversaciones con un jugador antes de que se confirme su arribo. “Hablé con Enzo Fernández, es mi amigo por la Selección“, confesó el atacante en referencia al vínculo que formó en las convocatorias que coincidió en el seleccionado albiceleste con el campeón del mundo en Qatar 2022.

Alejandro Garnacho y Enzo Fernández, durante una convocatoria con la Selección Argentina. (AFA Prensa)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Madrid amplió su discurso al respecto del sub-capitán del conjunto que comanda tácticamente Enzo Maresca. Sobre su nuevo compañero y amigo, el ex Manchester United agregó detalles de la charla que mantuvieron y agregó: “Me dijo que no podía esperar para que llegue y que podamos trabajar juntos”.

De esta manera, Garnacho reveló públicamente que tiene una relación muy cercana con Enzo Fernández, con el que compartió plantel en la consagración de la Copa América 2024. Pero también se tomó el tiempo de manifestar los tres motivos por los que es un jugador ideal para Chelsea y fue ahí cuando soltó: “Tengo mentalidad ganadora, pasión y una gran personalidad”.

Y como si esa declaración no fuera suficiente para dejarle un mensaje a los hinchas del elenco londinense, pocos segundos más tarde extendió su frase. “Encajo perfectamente en un club como el Chelsea, que acaba de ganar el Mundial de Clubes. El Chelsea está en la cima ahora mismo, y es importante luchar por el club como se merece la afición”, deslizó el delantero.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

Desde su debut como futbolista profesional, Alejandro Garnacho disputó un total de 144 compromisos oficiales con la camiseta de Manchester United. En ese lapso de tiempo convirtió 26 goles y repartió 22 asistencias, además de conquistar dos títulos: Copa de la Liga 2022/23 y FA Cup 2023/24. Ahora, por su venta a Chelsea, le dejó 40 millones de libras + el 10% de una futura venta.

