Fue tendencia en Google: la frase viral entre los hinchas de Manchester United tras elegir a Senne Lammens por Dibu Martinez

Tras la decisión de comprar al arquero de Bélgica y desistir del argentino, los fanáticos del club inglés explotaron en las redes sociales.

Por Nahuel De Hoz

Emiliano Martínez y Senne Lammens, reconocidos arqueros de la Premier League.
Emiliano Martínez y Senne Lammens, reconocidos arqueros de la Premier League.

Después de un extenso mercado de pases en Europa donde Manchester United buscó un arquero hasta las últimas horas y coqueteó varias veces con contratar a Emiliano Martínez, finalmente se quedó con Senne Lammens. Sin embargo, los hinchas del gigante inglés se manifestaron públicamente a través de las redes sociales y el resultado de ello generó un inesperado revuelo.

Cuando en el último partido de la temporada pasada el Dibu se despidió de los fanáticos de Aston Villa, todo indicaba que sería el próximo guardameta de los Red Devils. A pesar de que acercaron una oferta en los primeros días de la ventana de transferencias, tras el rechazo recién volvieron a acelerar en la recta final y encima desistieron a último momento porque compraron al belga.

Lo cierto es que, a raíz de las constantes búsquedas de los simpatizantes de Manchester United, “¿Es bueno Senne Lammens?” fue tendencia en Google el lunes por la noche. Esto se debe a que se generaron consultas en el navegador de forma masiva sobre el arquero de 23 años que fichó el conjunto británico durante las últimas horas del mercado de pases del fútbol europeo.

Senne Lammens, durante su estadía en Amberes, en un partido de UEFA Champions League ante Porto.

Senne Lammens, durante su estadía en Amberes, en un partido de UEFA Champions League ante Porto. (Getty Images)

De esta manera, quedó en evidencia que el público del elenco de Inglaterra no tiene conocimiento del desempeño reciente de Lammens, mientras que con Martínez pasa absolutamente lo contrario por su inmenso nivel en la Premier League. Esto sin mencionar lo hecho con la Selección Argentina, donde fue clave en la consagración del Mundial 2022 y de las Copa América 2021 y 2024.

Cabe recordar que el oriundo de Bélgica llegó procedente de Amberes por un desembolso de 25 millones de euros (21,7 de libras esterlinas) y firmó su contrato con una vigencia por las próximas cinco temporadas, es decir hasta el 30 de junio de 2030. Lo más curioso es que habían acordado la tarifa por el albiceleste, pero decidieron comprar al nacido en el Viejo Continente.

Además, esta noticia fue revelada por el reconocido periódico estadounidense New York Times y no fue lo única conclusión que dejó. Es que aparte de sacar a la luz que fue tendencia dicha búsqueda en internet, también calificó todas las incorporaciones de la Premier League y le brindó el puesto 80 de las 155 transferencias que se dieron durante el mercado de pases reciente.

Galatasaray, la otra oferta del Dibu Martínez

Al mismo tiempo que Manchester United mantenía conversaciones pero no avanzaba formalmente por el arquero argentino, Galatasaray se interesó fuertemente en Dibu Martínez pero no se avanzó positivamente. Así las cosas hasta el momento, el campeón del mundo se quedaría en Aston Villa y ya fue incluido en la lista de buena fe de la UEFA Europa League.

