Scaloni no lo convoca, rechazó otra selección por Argentina y hoy es pilar en el equipo sensación de la Premier League

Son 14 los futbolistas argentinos que forman parte de esta temporada de la Premier League. Algunos son fundamentales para sus equipos y para la Selección Argentina, como Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Otros alternan posibilidades para Lionel Scaloni, como Julio Soler, Alejandro Garnacho, Walter Benítez, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte.

En las antípodas, aparece el caso de Marcos Senesi. El defensor central zurdo llegó al humilde pero ambicioso Bournemouth en agosto del 2022 y ya se acerca a los 100 partidos defendiendo la camiseta de los Cherries. Durante la temporada 2024/25, el surgido en San Lorenzo tuvo poca acción en cancha debido a que perdió el puesto con el ucraniano Illya Zabarnyi y el español Dean Huijsen. Pero esta campaña, su situación cambió.

El equipo comandado por Andoni Iraola completó un enorme año, logrando su mejor campaña histórica en la Premier League con un noveno puesto que no le alcanzó para meterse en copas europeas. Bournemouth sufrió un desmantelamiento de su plantel este esta gran temporada, y entre las salidas se dieron las ventas de la zaga central al PSG y Real Madrid respectivamente.

Lejos de gastar toneladas de dinero, los Cherries hicieron caja y en la zona defensiva apostaron por consolidar nuevamente a Marcos Senesi como titular indiscutido, y ficharon a un compañero de zaga con el francés Biafodé Diakité. El resultado, de momento, es más que positivo para Bournemouth.

En las primeras tres fechas acumuló dos triunfos y solo una derrota, en el debut ante un candidato a ganar la Premier como el Liverpool. Este sábado, los del sur de Inglaterra vencieron ni más ni menos que el Tottenham de Cuti Romero. Allí, Senesi fue figura total, en un partido que su nombre vuelva a estar en la órbita de la Selección Argentina.

Marcos Senesi y un nivel que pide Selección (Getty)

Publicidad

Publicidad

Asistencia a Evanilson en el único gol del partido, 8 despejes, 5 duelos terrestres ganados y sin cometer ninguna falta (datos vía Dataref), convirtieron a Marcos Senesi en el Man of the Match del encuentro ante los del norte de Londres. De momento, el zurdo de 28 fue titular en todos los partidos de Bournemouth en la temporada, y se convirtió en un pilar del equipo de Andoni Iraola, una de las grandes sensaciones de toda la Premier League.

Senesi rechazó Italia por Argentina

Hace escasos meses, Marcos Senesi se refirió a la chance de ser llamado a la Selección Argentina, y recordó cómo fue que rechazó jugar para Italia a mediados del 2022.

ver también La Selección Argentina tiene una enorme dificultad que no puede resolver y pasa por los laterales

En diálogo con Dupla Técnica, Senesi afirmó: “Siempre está la ilusión de estar en la Selección, representar a tu país es lo más lindo entonces es uno de mis objetivos de cara a cuando arranca la temporada”.

Publicidad

Publicidad

En sintonía, siguió: “Cuando pasó esa llamada con Mancini ya había tenido una charla con Samuel. Obviamente cuando un técnico quiere hablar con vos no le vas a negar la llamada porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Después hablé con Samuel de nuevo y le dije las ganas que tenía de jugar en la Argentina más allá de todo eso”.

El único partido de Senesi con la Selección Argentina

El defensor solamente fue citado a un partido de la Selección Argentina, y disputó un total de 28 minutos. El encuentro fue el amistoso ante Estonia en junio de 2022, días después de ganar la Finalissima justamente ante Italia. Senesi ingresó en el segundo tiempo en aquella goleada 5 a 0 en la que Lionel Messi anotó todos los goles del compromiso. Luego, el central no volvió a ser llamado.

Todos los argentinos que están en la Premier League

Marcos Senesi (Bournemouth)

Julio Soler (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Facundo Buonanotte (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Guido Rodríguez (West Ham)

Carlos Alcaraz (Everton)

Publicidad