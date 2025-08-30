Es tendencia:
La Selección Argentina tiene una enorme dificultad que no puede resolver y pasa por los laterales

Por izquierda, hay un titular indiscutido y detrás alternativas que no terminan de rendir. Por derecha, la cosa es bastante más complicada.

Por Julián Giacobbe

Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina, defensores de la Selección Argentina.
Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina, defensores de la Selección Argentina.

La Selección Argentina tiene una gran dificultad que Lionel Scaloni no puede resolver o al menos no en el tiempo inmediato. Y tiene que ver con la cuestión de los laterales derechos e izquierdos de la Albiceleste. El gran problema de cara a la próxima Copa del Mundo.

Este es el punto débil de Argentina. Claro, en el lateral izquierdo vos tenés una dificultad: un titular indiscutido y detrás alternativas que o no terminan de asentarse o por motivos físicos no han podido estar. En el lateral derecho, la cosa es bastante más nebulosa y complicada.

Sí, por la banda derecha, más allá de las irregularidades de Nahuel Molina Lucero y de su presente incierto, solo hay dos alternativas probadas por Scaloni: Gonzalo Montiel, que está con altibajos en River, y Juan Foyth, quien sí está muy bien, pero, en general, juega como central en Villarreal.

Alternativas hay varias. Una es Pablo Maffeo, que quedó afuera de la consideración hace rato. De hecho, no lo convocan más al futbolista de Mallorca. Algunos dirán Nahuel Tengalia, otros Agustín Giay. Pero ninguno de ellos fue probado.

De hecho, a nivel internacional, Brasil prueba y también tiene dificultades. España solo destaca con Pedro Porro. Portugal viene probando a tres laterales derechos en los últimos tres o cuatro partidos. Y, los seleccionados que sí están bien, no eligen a uno en particular sino que van cambiando.

Por la otra banda, el indiscutiblemente titular es Nicolás Tagliafico. Pero, detrás de él, están los problemas. Marcos Acuña perdió la titularidad hace rato. De hecho, el futbolista de River quedó algo relegado en la consideración. A su vez, Scaloni prueba a tres diferentes: Facundo Medina, Julio Soler y Valentín Barco.

julián giacobbe
Julián Giacobbe

