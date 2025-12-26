Flamengo ofreció 22 millones de euros para que Taty Castellanos juegue la Copa Libertadores y la respuesta de Lazio los sorprendió

Tan grande era el deseo de Flamengo de contar con Valentín Castellanos, alguna vez en el radar de River, para defender en 2026 su título de campeón de Copa Libertadores que hicieron llegar a Lazio una oferta de 22 millones de euros, solo tres millones menos que el fichaje más caro en la historia del fútbol brasileño que se dio con el arribo de Vítor Roque a Palmeiras.

Ese ofrecimiento inicial fue rechazado por el equipo italiano, pero no porque estén negados a desprenderse del delantero argentino sino más bien por la obligación de dar al City Group un 15 por ciento del monto total de la venta del jugador.

Conscientes de que también en la Premier League hay interesados en Castellanos, en Lazio respondieron a Flamengo que solo se desprenderán del jugador por una suma cercana a los 35 millones de euros, lo que provocó sorpresa y que desde el Mengao abortaran inmediatamente las negociaciones.

Si bien su venta no es una prioridad, porque para hacer caja está casi lista la salida de Nuno Tavares a Al Ittihad de Arabia Saudita, sí están dispuestos a transferirlo si llega una oferta a la altura de las expectativas y se cumple además con el pedido de Maurizio Sarri de incorporar para ese caso otro jugador de ataque, con Giacomo Raspadori del Atlético de Madrid como uno de los nombres que interesan.

Valentin Castellanos solo lleva aportados dos goles a Lazio en lo que va de la temporada. (Getty)

Con mucho por definirse todavía en la nueva ventana de transferencias europea, desde el portal Tutto Mercato Web adelantaron que el futuro de Taty Castellanos podría estar lejos de Roma, porque consideran que sus números en la presente temporada no han terminado de alcanzar las expectativas.

Los números de Castellanos esta temporada

Habiendo tenido que lidiar con una lesión muscular que lo hizo perderse seis fechas consecutivas de la Serie A, Valentín Castellanos lleva disputados once partidos con Lazio en la presente temporada en los que solo anotó dos goles, aunque destacó entregando también tres asistencias.

