Pasó sin pena ni gloria por Boca y ahora será compañero de Nacho Fernández en Gimnasia

A sus 22 años, tendrá un nuevo ciclo con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde compartirá el plantel con el ex River.

Por Julián Mazzara

Ignacio Miramón jugó poco en Boca y ahora volverá a Gimnasia.
Boca sigue depurando al plantel que, por el momento, dirige Claudio Úbeda, ya que de cara al próximo año, buscarán jerarquizar todas las líneas para ir detrás de la Copa Libertadores. Mientras intentan concretar el arribo de Marino Hinestroza, en las últimas horas se produjo una nueva salida.

Gimnasia y Esgrima de La Plata repatrió a Ignacio Miramón, que se suma a las filas del plantel liderado por Fernando Zaniratto, y es la segunda incorporación tras el retorno de Nacho Fernández. Pero el ahora ex volante de Boca, que viene de pasar sin pena ni gloria por la institución azul y oro, tendrá un nuevo ciclo en el club que lo vio nacer.

Según pudo confirmar BOLAVIP, la operación se cerrará por medio de un préstamo hasta diciembre de 2026, sin cargo y con opción de compra. Restan algunos detalles para que se oficialice el retorno y que, a partir del próximo viernes 2 de enero, se empiece a entrenar en Estancia Chica.

Una cuestión muy importante que se fijará en el contrato, ligado a la opción de compra, será que si Miramón disputa el 50% o menos de los partidos, la dirigencia del Lobo deberá abonar un monto extra que aún no fue determinado. Pero, en caso de jugar 70% o más, solamente tendrá que definir si desea hacer uso de la opción de compra.

Ignacio Miramón durante su primer paso por el Lobo, enfrentando a Boca.

La última vez que Ignacio Miramón tuvo acción en Boca

La última vez que Ignacio Miramón sumó minutos fue el 19 de abril, cuando ingresó sobre el final en la victoria 2-0 ante Estudiantes, aún con Fernando Gago como entrenador. En todo el año disputó tan solo tres compromisos, miró otros 14 desde el banco de suplentes y se perdió 16 (10 por lesión y seis por decisión de Russo).

DATOS CLAVES

  • Ignacio Miramón deja Boca y regresa a Gimnasia a préstamo hasta 2026.
  • La cesión es sin cargo, con opción de compra y vence en diciembre de 2026.
  • El volante comenzará la pretemporada en Estancia Chica el próximo 2 de enero.
julián mazzara
Julián Mazzara

