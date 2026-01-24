Es tendencia:
Con bajas de peso y el regreso de Weigandt, los convocados de Boca vs. Deportivo Riestra

Claudio Úbeda definió los 25 futbolistas que serán elegibles para recibir al Malevo en La Bombonera.

Por Juan Ignacio Portiglia

Paredes quiere liderar a Boca en un año con grandes objetivos por delante.

Todavía sin refuerzos a disposición y con bajas importantes por lesión, Claudio Úbeda terminó de definir la lista de convocados de Boca para su estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga, que tendrá lugar este domingo desde las 18.30, ante Deportivo Riestra en La Bombonera.

En la lista de novedades, imposible pasar por alto el regreso de Marcelo Weigandt, quien pareció que no iba a ser tenido en cuenta por el DT tras volver de su cesión en Inter Miami, pero que en la última semana de entrenamientos terminó ganándose el lugar.

Un faltante importante con el que se topó el entrenador para el armado de la nómina fue en la delantera, porque no podrá contar ni con Edinson Cavani, ni con Milton Giménez, quienes ya venían arrastrando problemas físicos, pero tampoco con Miguel Merentiel, que se lesionó en el último amistoso de pretemporada ante Olimpia.

Así las cosas, un delantero que parecía marginado como Lucas Janson tendrá la oportunidad de desempeñarse como delantero de referencia, con Exequiel Zeballos y Alan Velasco, otro que busca la reivindicación personal, jugando por los extremos.

Pero la lista de bajas se extiende también a Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios, ambos elementos de una mitad de cancha en la que se perfilan como titulares Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Ander Herrera, quien dejó muy buenas sensaciones al DT durante la preparación.

La importante cantidad de ausencias dio lugar también a novedades en el armado de la convocatoria en la que encontraron lugar dos juveniles que vienen de ser campeones en Reserva: Camilo Rey Domenech, quien llegó a ser muy elogiado por Fernando Gago, e Iker Zufiaurre como alternativa de ataque.

La posible formación de Boca ante Deportivo Riestra en el debut por el Torneo Apertura 2026

La posible formación de Boca ante Deportivo Riestra en el debut por el Torneo Apertura 2026

¿Qué canal pasa Boca vs. Deportivo Riestra?

El partido que Boca y Deportivo Riestra disputarán este domingo desde las 18.30 en La Bombonera, por la primera fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, podrá verse en vivo y en directo por TNT Sports, para lo que se debe tener contratado el Pack Fútbol.

  • El entrenador Claudio Úbeda definió la lista de convocados de Boca para el Apertura 2026.
  • El partido contra Deportivo Riestra iniciará este domingo a las 18:30 en La Bombonera.
  • Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel son bajas por lesión para el debut.
