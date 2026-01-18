Escándalo en la final de la Copa Africana: Senegal abandonó el campo de juego ante Marruecos por un polémico arbitraje

Este domingo se llevó a cabo la final de la Copa Africana de Naciones, donde todo parecía ser un partido normal hasta los instantes finales. Tras dos decisiones arbitrales muy polémicas, Senegal abandonó el campo de juego ante Marruecos cuando debía patearse un penal a los 98 minutos con el marcador 0-0. Después de un tiempo de confusión, regresaron de los vestuarios y se finalizó el encuentro.

Después de un largo periodo de múltiples protestas de parte de todos los futbolistas y cuerpo técnico de Los Leones, el colegiado se apoyó en la tecnología y, tras revisar la acción en la cabina del VAR, sancionó penal para Marruecos en la última jugada. A pesar de haber un muy leve toque, el juez no dudó y cobró la pena máxima para el elenco anfitrión del certamen continental.

Lo cierto es que, tras cobrar el penal, todos los jugadores de Senegal se fueron del campo de juego. Enojados por las dos sanciones consecutivas en las que se sintieron perjudicados, los futbolistas se retiraron hacia la zona de los vestuarios con una única excepción: Sadio Mané se quedó en la cancha. En su rol de capitán, habló con las autoridades y rivales y luego regresaron al césped.

La decisión de abandonar a segundos de que termine la final de la Copa Africana de Naciones se dio inmediatamente después de que el árbitro cobre un penal muy polémico. Tras un tiro de esquina a favor de Marruecos, hubo un leve forcejeo entre El Hadji Malick Diouf y Brahim Díaz, que se sancionó luego de haber chequeado y revisado la acción una y otra vez en la cabina del VAR.

Apenas 5 minutos antes, tuvo lugar la otra jugada controversial. También después de un tiro de esquina pero esta vez en sentido contrario, fue gol de Senegal pero el juez lo anuló. El motivo fue una supuesta infracción contra Achraf Hakimi antes del primer cabezazo que estrelló contra el palo y el cual derivó en la definición que había significado el primer tanto de la jornada.

Finalmente, Sadio Mané consiguió que sus compañeros regresen a la cancha, pero después de varios minutos en los que solamente quedaron los futbolistas de Marruecos sobre el césped. Una vez vuelta la normalidad en el terreno, Edouard Mendy le atajó el penal a Brahim Diaz que intentó picarla y la final se extendió al alargue, para conocer al nuevo campeón de África.

Y, como no podía ser de otra manera, en el arranque del tiempo extra, Senegal marcó el 1-0 en los pies de Pape Gueye. La media hora restante de juego se dedicó a cuidar el resultado y resistir ante los constantes envíos aéreos de Marruecos. De esta manera, Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones, a pesar de la enorme polémica arbitral que sufrió.

