Argentina y Angola se enfrentan en un Amistoso Internacional: ¡Formaciones confirmadas!

La Selección Argentina se enfrenta ante su par de Angola en el único Amistoso Internacional que disputará en esta fecha FIFA de noviembre, por lo que el compromiso en el Estadio 11 de Novembro, en Luanda -capital angoleña-, será el escenario del último partido de la Albiceleste en el año.

El partido tiene su inicio a las 13 horas de Argentina y se puede sintonizar mediante Telefe y TyC Sports. Seguí el minuto a minuto del compromiso a través de BOLAVIP, con los goles, las incidencias y los mejores videos.

Formaciones confirmadas para Argentina y Angola

Lionel Scaloni confirmó el equipo albiceleste: Gerónimo Rulli al arco, una defensa experimental con Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Nicolás González, el mediocampo sin sorpresas, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso como tridente, y finalmente Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada estarán en el ataque.

La formación local, en cambio, estará conformada de la siguiente manera: Hugo Marques, Jonathan Buatu, Rui Modesto, Kialonda Gaspar, To Carneiro; Antonio Maestro, Fredy, Zito Luvumbo; Chico Banza, M´Bala Nzola, Gelson.

El minuto a minuto de Argentina vs. Angola

Publicidad