Selección Argentina 0-0 Túnez EN VIVO y GRATIS vía DSports y TV Pública por el Mundial Sub 17: minuto a minuto

El equipo de Diego Placente busca una nueva victoria para avanzar a los 16avos de final.

Por Marco D'arcangelo

En el Aspire Academy Pitch 5, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Qatar Sub 17, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Túnez con el objetivo de lograr un triunfo que lo meta en los 16avos de final. El encuentro comienza a las 10.30 horas, será dirigido por Andrea Colombo y podrá verse tanto a través de DSports como de TV Pública.

Tras vencer 3 a 2 a la Selección de Bélgica en su debut, el equipo comandado por Diego Placente quiere sumar otra victoria para quedar con puntaje perfecto y meter un pie y medio en los 16avos de final del certamen.

Túnez, por su parte, goleó 6 a 0 a Fiyi en su estreno mundialista y por diferencia de gol está puntero en la zona. Al igual que Argentina, si logra una victoria quedará bien posicionado pensando en la clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17: minuto a minuto

Las formaciones del partido

Marco D'arcangelo

toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

