Temporal y lluvia en Alabama: ¿Se suspende Argentina vs. Islandia?

En el estado de Alabama se produce una lluvia torrencial que perjudicaría la disputa del amistoso entre Argentina e Islandia.

Argentina e Islandia disputan el último amistoso correspondiente a la fecha FIFA, en el Jordan–Hare Stadium que está ubicado en la ciudad de Auburn, dentro del estado de Alabama. Sin embargo, el encuentro corre el riesgo de suspender por las condiciones climáticas.

Una fuerte tormenta, con relámpagos incluidos, cae desde hace varias horas sobre las adyacencias del recinto en donde la Albiceleste y los Vikingos se miden desde las 22:00 (hora de Argentina). Y la cantidad de agua acumulada, a simple vista, impediría que se lleve a cabo el juego.

No solo hay anegaciones en el campo de juego, sino que también en los ingresos al recinto y en las tribunas, donde ya se formó una gran catarata que fue registrada por las cámaras de TyC Sports.

Según el reporte meteorológico de Estados Unidos, para la hora del inicio del cotejo, las lluvias cesarán por completo. Sin embargo, todo es preocupación por cómo puede quedar el campo de juego, principalmente para preservar el estado físico de los futbolistas a dos días del comienzo del campeonato.

Noticia en desarrollo…

Lluvia TORRENCIAL en la previa de Argentina – Islandia. pic.twitter.com/xdWkwez1sK — TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2026

LAS CATARATAS DE ALABAMA



Hace 30 minutos que no para de llover de manera TORRENCIAL en Auburn, donde Argentina enfrenta a Islandia en menos de cuatro horas. pic.twitter.com/OtQd2bPE5q — TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2026

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Posibles formaciones de Argentina e Islandia

ARGENTINA: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

ISLANDIA: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.