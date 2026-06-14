La agitada noche de la Selección Argentina con amenaza de tornado en Kansas City

Los planes que tenía la Selección Argentina para su noche de sábado se vieron ampliamente afectados por las condiciones meteorológicas.

La Selección Argentina tiene el foco puesto en lo que será su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, este martes 16 de junio en el Estadio de Kansas City, en lo que, en definitiva, también será la apertura del Grupo J que además integran Austria y Jordania (en ese orden, los siguientes compromisos de la Scaloneta).

Por eso, este sábado fue el último día para aflojar tensiones antes de inmiscuirse en la difícil tarea de retener la corona que la Albiceleste justamente se adjudicó en Qatar 2022. Tuvieron la tarde libre, en la que algunos jugadores decidieron salir a dar una vuelta por Kansas, y a la noche el plan era reencontrarse para disfrutar de un asado.

Y si bien la cena se llevó a cabo como lo pensaban, tuvo ciertas alteraciones a causa de un fuerte temporal que azotó la ciudad del estado de Misuri entre las 9 y las 11 de la noche de este 13 de junio. De hecho, el propio Nicolás Otamendi publicó un video de cómo intentaban avanzar con el asado mientras el cielo desplegaba destellos producto de las fuertes tormentas que se avecinaban en la zona en la que está ubicado el hotel de concentración de la Selección Argentina.

Incluso, a los teléfonos celulares de los jugadores llegó el aviso del servicio meteorológico de los Estados Unidos con el siguiente mensaje: ”Hay una advertencia de tornado para esta zona hasta las 9:15. Refúgiese de inmediato en un sótano o en una habitación interior de la planta baja de un edificio sólido. Si se encuentra al aire libre, en una casa móvil o en un vehículo, diríjase al refugio más sólido cercano y protéjase de los escombros que puedan salir despedidos. Consulte los medios de comunicación oficiales”.

🍖 ¡ASADO DEL PLANTEL ARGENTINO! mientras rige una alerta en Kansas por "vientos destructivos" y "tormentas severas" 🇦🇷 pic.twitter.com/0OgiagbDU7 — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

Cronograma de la Selección Argentina en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina iniciará la defensa de su título en el Mundial 2026 integrando el Grupo J y disputando sus tres partidos de la primera fase en los Estados Unidos. El cronograma de la Albiceleste para la fase de grupos arranca el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) con el debut frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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Posteriormente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se trasladará a Texas para jugar sus dos siguientes compromisos en el AT&T Stadium de Dallas: primero se medirá ante Austria el lunes 22 de junio a las 14:00, y cerrará la primera instancia chocando contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00, con el claro objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final del certamen.

En síntesis

_Argentina jugará ante Argelia en Kansas el martes 16 de junio.

_La Selección Argentina tuvo la tarde y la noche del sábado 13 de junio libre.

_Durante el sábado, la ciudad de Kansas recibió la advertencia del servicio meteorológico por un tornado.