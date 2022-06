Por qué no ataja el Dibu Martínez mañana en Argentina vs. Estonia

Luego de obtener la Finalissima 2022, tras vencer 3-0 a Italia en el Wembley de Inglaterra, la Selección Argentina buscará seguir sumando confianza de cara al Mundial de Qatar 2022:este domingo 5 de junio enfrenta a Estonia desde el Estadio El Sadar. Lionel Scaloni no contará en esta oportunidad con Emiliano Martínez, quien fue desafectado en las últimas horas.

El Dibu se tratará un dolor que arrastra en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda para intentar llegar óptimo a la pretemporada con el Aston Villa. El arquero viajará a la Argentina para verse con un especialista y luego podría someterse a una intervención quirúrgica.

"Personalmente estoy muy bien. He escuchado decir que capaz me pierdo el Mundial o que estaré unos meses afuera y la verdad estoy realmente bien. Solo me perdí un partido para llegar a este (por la Finalissima). No necesito nada, es un dolor rotuliano que tengo desde los 17 años, que con dos o tres años sin parar se agravó un poquito, pero haciendo un tratamiento con Batista y los médicos de la Selección voy a estar bien", aclaró el Dibu en una conferencia de prensa hace algunos días. Y añadió: "El 7 de julio voy a estar de pretemporada con el Aston Villa".

¿Quién reemplazará al Dibu Martínez ante Estonia?

En la última práctica antes del partido, Lionel Scaloni le dio la titularidad a Franco Armani. El arquero de River Plate se perfila para ir desde el arranque ante el país europeo.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Estonia?

El partido entre Argentina vs. Estonia se llevará a cabo este domingo 5 de junio. El Amistoso Internacional se jugará en el Estadio El Sadar de Pamplona, España.

Horario por país

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Chile: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas PT y 14:00 horas ET

España: 20:00 horas

¿Qué canal transmite Argentina vs. Estonia?

Hacia toda Argentina, el encuentro se podrá mirar EN VIVO y EN DIRECTO por TyC Sports y TyC Sports Play.