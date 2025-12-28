Es tendencia:
Por pedido de Pep Guardiola, Manchester City busca cerrar un fichaje de 72 millones para ganar la Champions

De cara a la segunda parte de la temporada, el elenco ciudadano busca a una de las sensaciones de la Premier.

Por Marco D'arcangelo

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City.

Mientras pelea cabeza a cabeza con Arsenal por la punta de la Premier League, por pedido de Pep Guardiola, Manchester City saldrá al mercado de pases invernal de Europa en búsqueda de refuerzos puntuales que le den un salto de calidad al equipo para pelear tanto por el certamen local como también por la UEFA Champions League.

En este sentido, el elenco ciudadano ya tiene a un nombre propio por el que iniciará negociaciones formales y está dispuesto a pagar más de 70 millones de euros para quedarse con su ficha. El mismo, es el delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo.

Acorde a lo informado por BBC Sports, el delantero de 25 años que es pretendido por varios de los grandes equipos de Inglaterra, se decantó por jugar para Manchester City, por lo que el elenco comandado por Pep Guardiola irá a la carga para comprar la totalidad de su ficha.

Antoine Semenyo, el jugador que quiere Guardiola para Manchester City.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que Semenyo tiene una cláusula hasta el 10 de enero por la que podrá marcharse de Bournemouth a cambio de 72 millones de euros más otros cinco en variables por objetivos a cumplir en el corto y mediano plazo. 

Por el lado de Bournemouth, están dispuestos a desprenderse del jugador, pero intentarán mantenerlo hasta el 8 de enero en el club. Esto se debe a que el equipo está en la zona baja de la tabla y tendrá tres partidos importantes, frente a Chelsea, Arsenal y Tottenham por la Premier League.

Así las cosas, a partir del 2 de enero, día en el que abrirá el mercado de pases de Europa, Manchester City iniciará conversaciones formales para quedarse con el delantero que fue pedido por Guardiola y así sumarlo de cara a la segunda temporada, en la que buscarán títulos a nivel local e internacional. 

Los números de Antonie Semenyo en Bournemouth 

Desde su llegada al elenco inglés proveniente de Bristol en enero de 2023, el delantero de 25 años lleva disputados un total de 107 partidos, en los que convirtió 31 goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió 21 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 7695 minutos en cancha. 

Datos claves

  • Antoine Semenyo es el delantero de 25 años elegido por Guardiola para el Manchester City.
  • 72 millones de euros es el valor de la cláusula de rescisión del atacante ghanés.
  • 10 de enero es la fecha límite de vigencia para la cláusula de salida actual.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

